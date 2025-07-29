С коврами на стенах, но за копейки. Где снять дешевое жилье у моря в Одессе

Дом расположен в нескольких минутах от моря.

В Одессе есть немало жилья у моря по доступным ценам, которые имеют и соответствующие качество. К примеру, можно снять комнату за 250 грн, но есть несколько нюансов.

Соответствующее объявление разместили на портале по поиску жилья. Отмечается, что в июле цена с человека составляет 250 грн, а в августе — 300 грн.

В объявлении говорится, что в аренду сдаются комнаты на втором этаже. Они рассчитаны на 3 или 4 человека, что достаточно хорошо видно на фото. Кстати, на снимках показано, что кровати в комнатах отдельные и расположенные одна за другой, немного напоминает казарму. Есть тумбочки и стулья, а также минимум мебели. В помещениях достаточно чисто, хотя ремонт давний, как и постельное белье.

Дом на карте

Комната на 3 человека

Комната на 4 человека

Кухня

Владелец говорит, что кухня у каждой комнаты своя, а душ и туалет общие на первом этаже. Есть горячая вода, постельное белье и минимальный запас посуды. Также есть парковка и небольшая детская площадка. Дом расположен в 7-20 минутах от моря, рядом есть кафе, бары, рестораны и т.д. Звонить по уточнению деталей следует с 12:00 до 23:00.

Еще одна кухня

Туалет

Душ

Арендовать жилье можно с детьми, но о домашних животных ничего не сказано. Дом расположен в Киевском районе Одессы, рядом есть Гальковый пляж, Зеленая скала, Большой фонтан.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где неподалеку от Одессы можно снять недорогое жилье.