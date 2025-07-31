Неужели саранча? Огромное насекомое обнаружили в Одессе (фото)

Украина является домом для огромного количества разных насекомых

Пока в Запорожской области наблюдается нашествие саранчи, жители других областей начали чаще обращать внимание на всю живность, которая годами мирно обитала в их городах. Не так давно во Львове нашли большого крупного кузнечика, как еще одна особь попала в объектив в Одессе.

Согласно данным telegram-канала "Одесса, как она есть", насекомое было замечено в районе жилого массива Радужный (Киевский район). Хотя в сети уже подняли панику о прилете саранчи, но нашлись и те пользователи, которые напомнили, что в городе таких находят постоянно.

То, что на снимках не саранча, можно понять очень просто. У саранчи усики короткие, а у кузнечиков — длинные и тонкие.

Кузнечик из Одессы

Судя по всему, на снимке серый кузнечик и "серый" тут это не описание цвета, а название вида. Чтобы не путаться, на латыни это звучит как Decticus verrucivorus.

Что касается цвета, то этот вид может вполне себе быть зеленым. Многое тут зависит от большого количества факторов, вроде места обитания — зеленая расцветка встречается у особей живущих на травянистых лугах, а серая у степных жителей. В некоторых случаях можно найти даже розовые или красные вариации.

Серый кузнечик. Очень фотогеничный

К слову, "трубочка" в задней части тела называется яйцекладом, и у самцов его нет. Так что с уверенностью можно сказать, что на снимке девочка.

Представители этого вида встречаются повсеместно от Европы до Японии. Это весьма крупное насекомое: самки достигают 4,5 сантиметров в длину, в то время как самцы обычно не превышают 3,8 сантиметра.

Почему это не саранча

Стоит отметить, что кузнечики и саранча входят в отряд прямокрылых. С точки зрения биологии, они настолько же далеки друг от друга, как волки от медведей — то есть имеют как общие черты, так и определенные различия.

Как говорилось выше, самым простым способом отличить кузнечика от саранчи являются ее усики. Также в некоторых случаях можно обратит внимание на крылья — у саранчи они будут ровно укладываться на теле, а у кузнечиков образовывать "домик".

Саранча и кузнечик

Поскольку в Украине живет только два вида саранчи, то наверное, будет проще запомнить как она выглядит. Саранча перелетная фигурирует на множестве видео, из Запорожской области, а потому наверняка ее уже успели рассмотреть со всех сторон. Наверняка наиболее характерным признаком этого вида является их склонность собираться в несметные полчища. Однако если возникла необходимость "диагностировать" одиночную особь, то выдадут ее короткие усики и небольшие одноцветные глаза.

Саранча перелетная

Египетскую саранчу от перелетной можно определить по полосатым глазам — у нее они напоминают надкрылья колорадского жука. Египетская саранча это одиночное насекомое, которое никогда не собирается в стаи и поэтому не наносит заметного вреда фермерам. Реальную угрозу посевам может представлять лишь перелетная саранча.

Саранча египетская

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львовской области заметили еще одного опасного летающего вредителя. Хотя выглядит он довольно мило, но на самом деле несет большую опасность.