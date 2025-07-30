Украину атаковала саранча: как выглядит это насекомое и как отличить его от кузнечика

В Украине сейчас живет два вида саранчи

В последние недели одной из главных тем обсуждения в Украине стало нашествие саранчи. Больше всего от нее пострадала Запорожская область, однако в последнее время небольшие "отряды" уже начали проникать в соседние области и даже были замечены на западе страны.

На фоне этого, у многих украинцев возник вопрос о том, как же она выглядит. Так что "Телеграф" попытается внести немного ясности и объяснить это простыми словами.

Саранча принадлежит к отряду Прямокрылые вместе с такими узнаваемыми насекомыми, как кузнечики, сверчки и даже медведки. Всего же этот отряд насчитывает почти 25 тысяч видов, а потому запомнить их всех в лицо физически невозможно, да и, в большинстве случаев, не нужно.

Впрочем, если вы не хотите оказаться в курьезной ситуации, как одна жительница Львова, которую напугал крупный кузнечик, то базовые знания иметь все же надо.

Саранча и кузнечики

Действительно между этими насекомыми есть много схожих черт, а потому спутать их несложно. Однако если хотите понять "ху из ху" быстро и без справочника по энтомологии, то обратите внимание на усики — чем длиннее, тем выше вероятность того, что перед вами кузнечик. Обычно у саранчи усики короткие, в то время как у кузнечиков длинные и тонкие.

Есть и другие признаки вроде положения крыльев — у саранчи они лежат на спине ровно, а у кузнечиков иногда образовывают "домик". Также можно обратить внимание на само тело — у саранчи оно будет более длинное и вытянутое, у кузнечиков короткое и широкое. Впрочем, в этом случае многое зависит от конкретного вида, а потому метод "диагностики" по усиках будет самым точным и универсальным.

Саранча и кузнечик

Иногда пользователи сети пытаются определять разницу по цвету, мол саранча серая, а кузнечики зеленые. В этом случае есть один важный нюанс: саранча имеет два этапа жизни — одиночный и стайный. На первом она тоже обладает зеленым окрасом, а сереть начинает лишь когда собирается в стаи.

Именно в стайной форме она начинает представлять угрозу для фермеров.

Саранча перелетная в одиночной форме

Все та же саранча перелетная, но уже в стайной форме

Перелетная и египетская саранча

Как уже было сказано выше, отряд Прямокрылых насчитывает около 25 тысяч видов, из которых только саранчовых около 6700 видов. И встречаются они по всему миру за исключением Антарктиды.

Как рассказал главный государственный фитосанитарный инспектор Вадим Чайковский в интервью "Телеграфу", сейчас в Украине зафиксировано два вида саранчи — перелетная (Locusta migratoria) и египетская (Anacridium aegyptium). Поэтому украинцам сориентироваться в видовом разнообразии будет не настолько сложно, как жителям некоторых других регионов мира.

Определить разницу между ними весьма просто — если на деревьях и траве виден шуршащий ковер из крыльев и лапок, то это перелетная саранча. Египетская саранча стаи не формирует и всю жизнь проводит как одиночка.

Но если вы нашли одиночное насекомое и пытаетесь понять, ждать ли в ближайшем будущем визита нескольких миллионов друзей и родственников, то стоит пристально посмотреть ему в глаза. У перелетной глаза будут одноцветные серо-бурого цвета, а вот у египетской можно заметить характерные полосы, чем-то напоминающие надкрылья колорадского жука.

Египетская саранча в Украине не считается вредителем и несет заметную угрозу для сельского хозяйства лишь в крайне редких случаях. Уничтожать ее нет необходимости, как и паниковать из-за ее появления.

Египетскую саранчу легко узнать по глазам

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львовской области заметили еще одного опасного летающего вредителя. Хотя выглядит он довольно мило, но на самом деле несет большую опасность.