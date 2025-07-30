Не только саранча, но и блохи: Украину атакуют мелкие кусючие мерзавцы

Они атакуют даже на пляжах

Казалось бы, блохи – это проблема только для кошек или собак. Но эти маленькие кровопийцы могут испортить жизнь и людям. Они не просто неприятно кусаются, но и переносят опасные болезни.

"Телеграф" расскажет, почему сейчас блохи так активны, чем они могут быть опасны и как от них защититься.

Сейчас блохи очень активны, потому что погода для них идеальна – тепло и влажно. Они быстро размножаются и ищут новых "хозяев". Потому риск встретить их растет. Даже если у вас нет животных, блохи могут появиться в вашем доме.

Какими бывают блохи и где они живут

В мире есть около двух тысяч видов блох, но чаще всего мы встречаем кошачьих, собачьих и крысиных. Есть и человеческая блоха, но ее гораздо меньше. Важно понимать, что "кошачья" или "собачья" блоха не означает, что она живет только на котах или собаках. Эти насекомые не выбирают и могут кусать как животных, так и людей.

Жизненный цикл блох

Блохи не живут постоянно на теле. Они прыгают на жертву, чтобы поесть крови, а затем возвращаются в свой тайник. Их можно найти в коврах, мягкой мебели, щелях под плинтусами, в пыли, а также в подвалах и на чердаках. Вот почему даже в квартирах без животных могут появиться эти прыгающие "соседи".

Кусаются ли блохи и какой от них вред

Да, блохи кусаются. И самки, и самцы – потому что все они едят только кровь. Укусы блох выглядят как маленькие красные точки, иногда с красным ободком вокруг. Они часто расположены группами или в ряд, чаще всего на лодыжках и ногах. В отличие от укусов комаров, блошиные укусы очень чешутся и могут быть довольно болезненными.

Кроме неприятного зуда, блохи могут вызвать аллергию: сыпь, нервозность, головные боли или даже проблемы с дыханием. Если сильно чесать укусы, появляются язвочки, куда легко может попасть инфекция.

Так выглядит обычная блоха

Также эти насекомые переносят опасные болезни, такие как чума, тиф, туляремия, бартонеллез и некоторые виды глистов. Особенно опасными для людей считаются крысиные блохи.

Где можно подхватить блоху?

Подхватить блох можно где угодно, и не всегда через прямой контакт с животным. Даже очень чистоплотные хозяева могут столкнуться с этой проблемой. Чаще всего блохи попадают в дом на шерсти домашних животных после прогулок, контакта с другими животными, посещения леса, парка или общественного транспорта.

Постельные блохи

Кроме того, блохи могут попасть в дом на вашей одежде и обуви. Они легко проникают через трещины в стенах или полу, их может занести ветер или они приходят из подвалов, особенно если там влажно и грязно. Также риск возрастает в домах, где есть грызуны, например мыши или крысы, которые переносят блох.

Впрочем, блохи могут жить не только в доме или на домашних животных. Есть так называемые песчаные блохи, которые могут распространяться практически на любом побережье.

Блохи атаковали отдыхающих на пляже

Как рассказала наша читательница Елена, которая отдыхала в Болгарии, блохи могут неприятно донимать даже там: "Нас так покусали в Болгарии… Они в песке. Лежишь на лежаке и не спасает, они скачут. Следов от укуса не остается, но неприятно, когда хочешь задремать на пляже. Все сидят и легонько бьют себя по телу, словно это комары".

В этом году даже в соцсетях туристы жаловались, что на одесских пляжах также зафиксировано нашествие блох. Они сильно донимают.

Как бороться с блохами в доме

Чтобы эффективно бороться с блохами, нужно действовать комплексно. Если у вас есть животные, нужно регулярно обрабатывать специальными средствами. Важно также часто пылесосить ковры, мягкую мебель и все поверхности, где могут скрываться блохи. После уборки мешок пылесоса нужно сразу выбросить.

Стирать подстилки животных, постельные принадлежности и другой текстиль при высоких температурах — это поможет уничтожить яйца и личинки блох. Можно использовать специальные спреи или аэрозоли для обработки помещений.

Если блох очень много, лучше обратиться к профессионалам, занимающимся на уничтожении насекомых. Регулярная уборка и уход за животными помогут избежать неприятных встреч с этими вредителями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинец нашел место, где "зарождается" саранча. Мужчина наткнулся на вредителей случайно.