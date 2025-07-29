Не только саранча: в Украине заметили еще одного милого, но опасного летающего вредителя (фото)

Это насекомое завезено в Европу из Северной Америки

В Украине помимо крупного нашествия саранчи появилась еще одна опасность. Недавно во Львовской области впервые зафиксировали очаг карантинного вредителя — Американской белой бабочки. Его гусеница питается листьями более 300 видов деревьев и кустов.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области. Отмечается, что пораженная территория площадью 0,325 га расположена в пгт Дидилов (Новояричевский сельский совет).

На этой территории уже был введен карантинный режим.

Что нужно знать об Американской белой бабочке

Карантинный вредитель плодовых культур.

Размах крыльев самцов 25 — 30 мм, самок 25 — 36 мм. Бабочка снежно-белого цвета, иногда с чёрными или коричневыми точками на крыльях. Усики чёрного цвета с белым налетом, у самца — гребенчатые, у самки — нитевидные. Тело бабочки покрыто густыми белыми волосками. У самок, не отложивших яйца, брюшко зеленоватое от просвечивающих яиц.

Американская белая бабочка. Фото: Госпродпотребслужба во Львовской области

Американская белая бабочка. Фото: Википедия

Этот опасный вредитель завезен в Европу из Северной Америки. Его гусеница питается листьями более 300 видов деревьев и кустов, в частности: шелковицы, яблони, груши, сливы; грецкого ореха, вишни, сирени, клена, береста и других плодовых и декоративных растений.

Гусеницы Американской белой бабочки. Фото: Госпродпотребслужба во Львовской области

К признакам поражения можно отнести:

паутинные гнезда на ветках деревьев;

появление большого количества беленькой или желтоватой гусеницы;

обгрызание листьев — вплоть до полного их уничтожения;

быстрое образование новых колоний.

Американская белая бабочка. Фото: Википедия

Одна самка откладывает до 2000 яиц, давая 1–2 поколения за сезон. Без своевременного вмешательства вредитель распространяется очень быстро.

Зимует бабочка в виде куколок в трещинах коры деревьев, зданиях или почве. Весной появляются активно размножающиеся бабочки. Гусеница формирует плотные паутинные гнезда, причиняя вред зеленой массе деревьев. Распространяется через посадочный материал, транспорт или ветр.

Как бороться с вредителем

Есть несколько методов борьбы с этой бабочкой. К ним относят:

обрезка и сжигание веток с паутиной;

санитарная очистка деревьев и кустов;

регулярное обследование насаждений.

обработка деревьев разрешенными инсектицидами;

опрыскивание осуществляется в утренние или вечерние часы, при безветренной погоде, во время массового выхода гусеницы.

Паутина на деревьях. Фото: Википедия

При этом в Госпотребслужбе призывают немедленно обращаться к ним или в органы местной власти в случае обнаружения подозрительных паутин или гусениц на деревьях.

Паутина на деревьях. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, откуда взялись целые облака вредителей в Запорожье и что будет с урожаем. Также мы рассказывали кусается ли саранча, которая атаковала Украину, и как защитить от этих летающих обжор свой сад.