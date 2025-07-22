В Украине есть свои пирамиды: откуда они взялись и какие легенды породили

Уникальные сооружения, когда-то служившие семейными усыпальницами, до сих пор удивляют своей формой и мистическими историями

Полтавщина хранит немало архитектурных сокровищ, но немногие знают, что среди лесов и полей этой области скрываются настоящие… пирамиды. И хотя они не так велики, как египетские, истории, связанные с ними, не менее впечатляющи.

На территории Европы сохранилось только три пирамиды, и две из них – в селах Полтавщины. Именно о них и решил рассказать "Телеграф".

Комендантовка

Одна из таких пирамид находится в селе Комендантовка в Пришибской сельской общине Кременчугского района. Ее возвел в конце XIX века местный помещик Александр Белевич. Пораженный поездкой в Египет, он решил построить усыпальницу своей семьи в форме пирамиды. Строительство вели с соблюдением особых технологий — в раствор даже добавляли кровь животных, что по поверьям должно было укрепить сооружение.

Пирамида в селе Комендантовка

Но уже через несколько недель после завершения строительства в семье Белевичей произошло несчастье: умерла жена Александра. Впоследствии в пирамиде похоронили и самого Белевича. Но с приходом советской власти все поменялось. В 1920-х годах большевики надругались над захоронениями: останки выбросили, усыпальницу разграбили, а пышное оформление уничтожили. Позже, уже в независимой Украине, остатки Белевича торжественно перезахоронили на сельском кладбище.

Пирамида в селе Комендантовка

Березовая Рудка

Похожая судьба постигла и другую пирамиду — в селе Березовая Рудка в Пирятинской городской общине Лубенского района. Ее построил родовитый польский род Закревских. По форме она напоминала одну из египетских пирамид, имела сложную внутреннюю конструкцию, арочные ниши и декоративные элементы. Но все это не устояло перед руками грабителей и сокрушительной политикой советских времен. Во времена СССР в пирамиде функционировал склад местного молокозавода (внутри стоял "могильный" холод, молоко долго оставалось свежим), общественный туалет, свалка.

Пирамида Закревского в Березовой Рудке. Фотография 1915 года

Несмотря на уничтожение, оба сооружения чудом сохранились. Их не раз хотели разрушить полностью, но что-то невидимое будто защищало эти стены. По легенде, мужчина, когда-то укравший крест из пирамиды в Комендантовке, пропал без вести — вероятно, эта история и стала причиной дальнейшего избегания пирамид местными жителями.

Пирамида Закревского в Березовой Рудке сегодня

Сейчас интерьеры сооружений почти полностью утрачены, однако пирамиды до сих пор стоят посреди живописных украинских пейзажей, маня путешественников и исследователей. Их атмосфера полна таинственности, а тишина вокруг усиливает чувство встречи с чем-то вечным.

Напомним, среди множества памятников и памятных мест Киева есть одно необычное и почти мистическое — Киевский крематорий на Байковом кладбище. Это не просто здание для прощания с ушедшими, а настоящий архитектурный шедевр и символ вечного цикла жизни и смерти, хранящий в себе удивительную историю и тайны.