В Украине есть свои пирамиды: откуда они взялись и какие легенды породили
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Уникальные сооружения, когда-то служившие семейными усыпальницами, до сих пор удивляют своей формой и мистическими историями
Полтавщина хранит немало архитектурных сокровищ, но немногие знают, что среди лесов и полей этой области скрываются настоящие… пирамиды. И хотя они не так велики, как египетские, истории, связанные с ними, не менее впечатляющи.
На территории Европы сохранилось только три пирамиды, и две из них – в селах Полтавщины. Именно о них и решил рассказать "Телеграф".
Комендантовка
Одна из таких пирамид находится в селе Комендантовка в Пришибской сельской общине Кременчугского района. Ее возвел в конце XIX века местный помещик Александр Белевич. Пораженный поездкой в Египет, он решил построить усыпальницу своей семьи в форме пирамиды. Строительство вели с соблюдением особых технологий — в раствор даже добавляли кровь животных, что по поверьям должно было укрепить сооружение.
Но уже через несколько недель после завершения строительства в семье Белевичей произошло несчастье: умерла жена Александра. Впоследствии в пирамиде похоронили и самого Белевича. Но с приходом советской власти все поменялось. В 1920-х годах большевики надругались над захоронениями: останки выбросили, усыпальницу разграбили, а пышное оформление уничтожили. Позже, уже в независимой Украине, остатки Белевича торжественно перезахоронили на сельском кладбище.
Березовая Рудка
Похожая судьба постигла и другую пирамиду — в селе Березовая Рудка в Пирятинской городской общине Лубенского района. Ее построил родовитый польский род Закревских. По форме она напоминала одну из египетских пирамид, имела сложную внутреннюю конструкцию, арочные ниши и декоративные элементы. Но все это не устояло перед руками грабителей и сокрушительной политикой советских времен. Во времена СССР в пирамиде функционировал склад местного молокозавода (внутри стоял "могильный" холод, молоко долго оставалось свежим), общественный туалет, свалка.
Несмотря на уничтожение, оба сооружения чудом сохранились. Их не раз хотели разрушить полностью, но что-то невидимое будто защищало эти стены. По легенде, мужчина, когда-то укравший крест из пирамиды в Комендантовке, пропал без вести — вероятно, эта история и стала причиной дальнейшего избегания пирамид местными жителями.
Сейчас интерьеры сооружений почти полностью утрачены, однако пирамиды до сих пор стоят посреди живописных украинских пейзажей, маня путешественников и исследователей. Их атмосфера полна таинственности, а тишина вокруг усиливает чувство встречи с чем-то вечным.
Напомним, среди множества памятников и памятных мест Киева есть одно необычное и почти мистическое — Киевский крематорий на Байковом кладбище. Это не просто здание для прощания с ушедшими, а настоящий архитектурный шедевр и символ вечного цикла жизни и смерти, хранящий в себе удивительную историю и тайны.