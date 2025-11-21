Графики отключений в Киеве. Как будут давать свет 21 ноября

Две АЭС Украины вернулись к работе на номинальных мощностях

Из-за российских ударов по энергетической системе Украины в Одессе 21 ноября действуют графики почасовых отключений света. Отключения в пятницу происходят в большинстве регионов Украины.

"Телеграф" рассказывает, как выключают свет в Одессе в субботу, 21 ноября. По сообщению "Укрэнерго", графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 в объеме от 2,5 до 4 очередей. В ДТЭК обнародовали графики отключений на 21 ноября для Одессы. Важно понимать, что ситуация в энергетике динамичная, поэтому графики могут претерпевать изменения.

График отключения света в Одессе на 21 ноября

График отключения света в Одессе на 21 ноября, вторая часть

Как работают очереди отключений света

Ситуация в энергетике 21 ноября – что известно

В Минэнерго сообщили, что во время массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 19 ноября общая мощность атомной генерации в ОЭС Украины на определенный период снижалась. Это были превентивные понижения мощности генерации для защиты АЭС.

Как пользоваться электроприборами после возобновления электроснабжения

С 20 ноября Южноукраинская и Хмельницкая АЭС работают на своей номинальной мощности. Ровенская атомная электростанция в четверг работала с несколько пониженной мощностью генерации, что обусловлено последствиями предыдущих массированных атак на энергосистему Украины.

Напомним, Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, дал "Телеграфу" прогноз, какими будут графики отключений света зимой. По его мнению, температура до -10°C не отразится на ситуации.