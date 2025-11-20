Мало света и много грязных вещей? Как успеть все постирать за полчаса

Цикл стирки может длиться 15-30 минут

Ситуация с электроэнергией в Украине остается сложной, и частые отключения света создают трудности в выполнении домашних дел. Если нужно быстро постирать вещи, то воспользуйтесь режимом быстрой стирки.

Такой режим есть в большинстве современных стиральных машин. Цикл стирки занимает от 15 до 30 минут и при этом экономит электроэнергию за счет короткого времени работы и более низкой температуры воды.

Как постирать вещи за 30 минут

Режим быстрой стирки предназначен не для глубокой очистки, а для быстрого освежения белья, которое не имеет сильных загрязнений.

Сильно загрязненное белье, деликатные ткани или вещи с тяжелыми загрязнениями лучше стирать на стандартных циклах, чтобы не повредить одежду и добиться более качественного результата.

