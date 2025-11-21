Графіки відключень в Одесі. Як даватимуть світло 21 листопада

Дві АЕС України повернулися до роботи на номинальних потужностях

Через російські удари по енергетичній системі України в Одесі 21 листопада діють графіки погодинних відключень світла. Відключення у п'ятницю відбуваються у більшості регіонів України.

"Телеграф" розповідає, як виключають світло в Одесі у суботу, 21 листопада. За повідомленням "Укренерго", графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг. У ДТЕК оприлюднили графіки відключень на 21 листопада для Одеси. Важливо розуміти, що ситуація в енергетиці динамічна, тому графіки можуть зазнавати змін.

Графік відключення світла в Одесі на 21 листопада

Графік відключення світла в Одесі на 21 листопада, друга частина

Як працюють черги відключення світла

Ситуація в енергетиці 21 листопада — що відомо

В Міненерго поінформували, що під час масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 19 листопада загальна потужність атомної генерації в ОЕС України на певний період знижувалась. Це були превентивні зниження потужності генерації для захисту АЕС.

Як користуватися електроприладами після відновлення електропостачання

З 20 листопада Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності. Рівненська атомна електростанція у четвер мала дещо знижену потужність генерації, що зумовлено наслідками попередніх масованих атак на енергосистему України.

Нагадаємо, Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, дав "Телеграфу" прогноз, якими будуть графіки відключень світла взимку. На його думку, температура до -10°C не вплине на ситуацію.