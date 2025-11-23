В Украине живет необычный "лев", который охотится на насекомых: что это за редкий хищник (фото)

Муравьиный лев обыкновенный питается сначала мелкими насекомыми, а позже — нектаром

В Черниговской области обитает редкий представитель природы — муравьиный лев обыкновенный. Этот хищник поражает своим мастерством охоты и входит в Европейский красный список.

Об этом сообщает "Черниговщина туристическая приглашает". Хотя его название звучит угрожающе, на самом деле это небольшое насекомое, а настоящими охотниками являются его личинки.

Личинка муравьиного льва прячется на дне песчаной воронки

Молодые муравьи-львы живут в песчаных почвах и строят в них конусообразные ямки, служащие ловушками для мелких насекомых. Личинка прячется на дне воронки, оставляя на поверхности только челюсти и глаза, и затягивает жертву вниз, бросая песок для ускорения процесса.

Через некоторое время личинка муравьиного льва, находясь в коконе, превращается во взрослое насекомое — муравьиного льва обыкновенного. Это существо имеет длинные прозрачные крылья, значительно длиннее тела, и внешне больше похоже на стрекозу, чем на хищника. Взрослые особи уже не охотятся, а питаются нектаром и пыльцой, становясь вегетарианцами.

Внешний вид взрослого муравьиного льва

Муравьиные львы живут в сухих песчаных регионах Европы, но из-за сокращения численности они внесены в Европейский красный список, а в некоторых областях Украины этот вид считается редким.

