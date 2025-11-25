В Одессе проблемы и со светом, и с отоплением: как действуют графики и работают школы
Россия усиленно атакует энергетическую инфраструктуру Украины
Из-за российских ударов по энергетической системе Украины в Одессе 25 ноября продолжают применять графики почасовых отключений света. Кроме того, из-за последствий обстрела критической инфраструктуры Одесчины 24-25 ноября, в городе возникли проблемы с отоплением.
Что нужно знать:
- Одесчина уже более трех недель находится под ежедневными ударами дронов и баллистических ракет
- В Одессе и области 25 ноября действуют графики, свет отключают на четыре часа
- Также в Приморском и Пересыпском районах возникли проблемы с отоплением, школы перевели в онлайн-формат
"Телеграф" рассказывает, как отключают свет в Одессе 25 ноября. Графики публикует ДТЭК.
Есть проблемы с отоплением, часть школ была переведена в онлайн-формат
Накануне глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что вечером 24 ноября враг атаковал критическую инфраструктуру области. Это привело к перебоям с электроснабжением и теплоснабжением в Одессе.
Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак добавил, что в связи с отсутствием отопления, 25 ноября часть учебных заведений Приморского и Пересыпского районов переведены на онлайн обучение. Кроме того, от железнодорожного вокзала в Пересыпский район будут курсировать социальные автобусы.
Уже более трех недель Одессу и область ежедневно атакуют ударными дронами и баллистическими ракетами. Цель врага очевидна — создать недовольство среди населения, усилить давление на гражданских, повлечь за собой полный блекаут, как это уже было в 2023–2024 годах,
Напомним, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан в интервью "Телеграфу" предупредил, что если температура воздуха опустится до минус 10, свет будет отключен на 12-14 часов.