В Одессе проблемы и со светом, и с отоплением: как действуют графики и работают школы

Россия усиленно атакует энергетическую инфраструктуру Украины

Из-за российских ударов по энергетической системе Украины в Одессе 25 ноября продолжают применять графики почасовых отключений света. Кроме того, из-за последствий обстрела критической инфраструктуры Одесчины 24-25 ноября, в городе возникли проблемы с отоплением.

Что нужно знать:

Одесчина уже более трех недель находится под ежедневными ударами дронов и баллистических ракет

В Одессе и области 25 ноября действуют графики, свет отключают на четыре часа

Также в Приморском и Пересыпском районах возникли проблемы с отоплением, школы перевели в онлайн-формат

"Телеграф" рассказывает, как отключают свет в Одессе 25 ноября. Графики публикует ДТЭК.

Графики отключения света в Одессе и области 25 ноября

Графики отключений света в Одессе и области 25 ноября, вторая часть

Есть проблемы с отоплением, часть школ была переведена в онлайн-формат

Накануне глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что вечером 24 ноября враг атаковал критическую инфраструктуру области. Это привело к перебоям с электроснабжением и теплоснабжением в Одессе.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак добавил, что в связи с отсутствием отопления, 25 ноября часть учебных заведений Приморского и Пересыпского районов переведены на онлайн обучение. Кроме того, от железнодорожного вокзала в Пересыпский район будут курсировать социальные автобусы.

Уже более трех недель Одессу и область ежедневно атакуют ударными дронами и баллистическими ракетами. Цель врага очевидна — создать недовольство среди населения, усилить давление на гражданских, повлечь за собой полный блекаут, как это уже было в 2023–2024 годах, Олег Кипер

Напомним, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан в интервью "Телеграфу" предупредил, что если температура воздуха опустится до минус 10, свет будет отключен на 12-14 часов.