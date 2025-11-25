Нужно готовиться: на сколько часов будут отключать свет во время морозов

Украинцам следует готовится к тяжелой зиме

Графики отключений света в Украине при наступлении холодов будут продолжительными. А в некоторых регионах уже сейчас время от времени вводятся такие ограничения электроснабжения.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

По его словам, в случае, если температура воздуха опустится до минус 10, украинцам нужно готовиться к перерывам от 12 до 14 часов.

Они уже есть – в Киеве на прошлой неделе было 14 (а некоторые киевляне были без света 18 часов — Ред.) часов без электричества сказал Продан

