В Одесі проблеми і зі світлом, і з опаленням: як діють графіки та працюють школи

Росія посилено атакує інфраструктуру України

Через російські удари по енергетичній системі України в Одесі 25 листопада продовжують застосовувати графіки погодинних відключень світла. Крім того, через наслідки обстрілу критичної інфраструктури Одещини 24-25 листопада, в місті виникли проблеми з опаленням.

Що треба знати:

Одещина вже понад три тижні перебуває під щоденними ударами дронів та балістичних ракет

В Одесі та області 25 листопада діють графіки, світло відключають на чотири години

Також у Приморському та Пересипському районах виникли проблеми з опаленням, школи перевели в онлайн-формат

"Телеграф" розповідає, як відключають світло в Одесі 25 листопада. Графіки публікує ДТЕК.

Графіки відключень світла в Одесі та області 25 листопада

Графіки відключень світла в Одесі та області 25 листопада , друга частина

Є проблеми з опаленням, частину шкіл перевели в онлайн-формат

Напередодні глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що ввечері 24 листопада ворог атакував критичну інфраструктуру області. Це спричинило перебої з електропостачанням та теплопостачанням в Одесі.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак додав, що у звʼязку з відсутністю опалення, 25 листопада частина закладів освіти Приморського та Пересипського районів переведені на онлайн навчання. Крім того, від залізничного вокзалу до Пересипського району будуть курсувати соціальні автобуси.

Вже понад три тижні Одесу та область щодня атакують ударними дронами та балістичними ракетами. Мета ворога очевидна — створити невдоволення серед населення, посилити тиск на цивільних, спричинити повний блекаут, як це вже було у 2023–2024 роках, Олег Кіпер

Нагадаємо, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан в інтерв'ю "Телеграфу" попередив, що якщо температура повітря опуститься до мінус 10, світло відключатимуть на 12-14 годин.