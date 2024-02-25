"Получите новый пример": Стефанчук сделал интригующее заявление о сотрудничестве Украины со США

Продвижение должно состояться в ближайшее время

Вопрос помощи США в Украине будет продвигаться в Конгрессе. В ближайшее время ожидается новый пример сотрудничества спикеров американского и украинского парламентов.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Такое заявление он сделал во время форума "Украина. Год 2024".

"Мы не сбрасываем с вопросов наши отношения с Конгрессом США. В ближайшее время, завтра-послезавтра, вы получите новый пример спикерского сотрудничества на уровне того, как нужно продвигать вопросы Украины в Конгрессе США", — сказал председатель ВР.

Напомним, 13 февраля Сенат США принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. Но спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон не поставил пакет на голосование. Он распустил Палату представителей на каникулы до конца февраля, проигнорировав необходимость проголосовать за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине.

23 февраля президент США Джозеф Байден обратился к Конгрессу с призывом выделить более 60 млрд долларов Украине.