"Отримаєте новий приклад": Стефанчук зробив інтригуючу заяву про співпрацю України з США

Просування має відбутися найближчим часом

Питання допомоги США Україні буде просуватися у Конгресі. Найближчим часом очікується новий приклад співпраці спікерів американського та українського парламентів.

Про це розповів спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Таку заяву він зробив під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Ми не скидаємо з питань наші відносини з Конгресом США. Найближчим часом, завтра-післязавтра, ви отримаєте новий приклад спікерської співпраці на рівні того, як треба просувати питання України в Конгресі США", — сказав голова ВР.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США прийняв пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів. Але спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон не поставив пакет на голосування. Він розпустив Палату представників на канікули до кінця лютого, проігнорувавши необхідність проголосувати за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

23 лютого президент США Джозеф Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити понад 60 млрд доларів Україні.