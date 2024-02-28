Время пришло: эксперты объяснили, почему Европа должна отправить войска в Украину

Европейскому Союзу следует прекратить бояться потерь и мыслить категориями мирного времени.

Для Европы действительно пора отправить войска в Украину, поскольку риски поражения украинских сил из-за замедленных поставок вооружения реальны. Лидеры Европейского Союза имеют исторический шанс реализовать свою концепцию стратегической автономии от США, отправив в Украину контингенты военных.

Об этом пишет Центр анализа европейской политики (CEPA). Аналитики Центра отмечают, что среди европейских политиков растет неприятный для РФ консенсус: победа России равна поражению западных стран.

"Любые передовые силы ЕС освободили бы украинские подразделения для применения на фронте, способствуя увеличению боевых сил. Пассивная поддержка позволила бы ЕС реформировать украинскую логистику и разместить техническое обслуживание ближе к линии фронта, а не перебрасывать активы в Польшу и Румынию для ремонта", – пишут эксперты.

Европейский Союз может взять на себя ряд важных миссий, высвободив украинские войска для боев против российских террористов. Европа может обеспечить безопасность западной и северной границ Украины, взять под охрану крупные города и разместить собственную противовоздушную оборону к западу от Днепра. Это исключит возможность открытия фронта со стороны Беларуси россиянами и режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко, остановит атаки крылатыми ракетами и беспилотниками критической инфраструктуры и гражданского населения, а также предоставит украинской армии возможность сосредоточиться на ведении боевых действий.

"Любое развертывание войск ЕС даст решительный сигнал Москве и Вашингтону, что это сила, которую следует воспринимать серьезно. Конечно, использование военных сил потребует четкого сообщения Путину о том, что операции ЕС не будут эскалационными, поскольку силы ЕС будут проводить только оборонные операции", – сказано в статье.

Военные операции Евросоюза на территории Украины имели ряд очень серьезных и неприятных для России последствий:

ЕС продемонстрировал бы готовность защищать Украину военными силами.

Защитные силы ЕС, направленные на защиту гражданского населения и инфраструктуры, легитимизировали бы всю операцию – они сдерживали бы возможные атаки РФ с севера и защищали города от российского воздушного терроризма.

Военную миссию в поддержку Украины (EUMAM-Украина), которая занимается обучением украинских военных, можно было бы переместить на территорию Украины. Это позволило бы улучшить качество обучения, поскольку советники и инструкторы из ЕС могли придерживаться именно украинских тактико-технических и процедурных моментов.

Развертывание сил ЕС вдоль северной границы Украины освободило бы не менее 20 украинских бригад для фронта.

Эксперты отмечают, что жизненно важным для Европы вопросом является гарантия того, что Россия не сможет победить в Украине. Поэтому Европейский Союз должен прекратить мыслить категориями мирного времени и как можно быстрее начать переброску войск в Украину.

"Очевидно, что пребывание любых сил ЕС в Украине связано с риском, но Путин стремится использовать избегание риска. ЕС не может позволить, чтобы его парализовал страх, что военные блока могут понести потери. Это будет исключительно оборонная миссия для поддержки суверенитета и мира на европейском континенте", – резюмировали аналитики.

Как писал "Телеграф", президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы Франции Эммануэля Макрона об отправке войск западных стран в Украину. Он отметил, что не может дать развернутый комментарий, поскольку не знает всех деталей этого вопроса.

Напомним, сенсационные слова Макрона уже успели прокомментировать мировые политики. В США, Чехии, Польше, Швеции, Германии, Италии, Великобритании, Испании заявили, что не отправят своих военных в Украину. В Канаде уклонились от прямого ответа, но подчеркнули, что проводят учения украинских военнослужащих и оказывают другую поддержку.

Ранее "Телеграф" писал, что именно имел в виду Макрон, говоря об отправке иностранных войск в нашу страну. Его слова поняли неправильно.