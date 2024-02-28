Час настав: експерти пояснили, чому Європа повинна відправити війська в Україну

Європейському Союзу треба припинити боятися втрат та мислити категоріями мирного часу

Для Європи дійсно настав час відправити війська в Україну, оскільки ризики поразки українських сил через сповільнені постачання озброєння є реальними. Лідери Європейського Союзу мають історичний шанс реалізувати власну концепцію стратегічної автономії від США, відправивши в Україну контингенти військових.

Про це пише Центр аналізу європейської політики (CEPA). Аналітики Центру зазначають, що серед європейських політиків зростає неприємний для РФ консенсус: перемога Росії дорівнює поразці для західних країн.

"Будь-які передові сили ЄС звільнили б українські підрозділи для застосування на фронті, сприяючи збільшенню бойових сил. Пасивна підтримка дозволила б ЄС реформувати українську логістику та розмістити технічне обслуговування ближче до лінії фронту, а не передислоковувати активи до Польщі та Румунії для ремонту", – пишуть експерти.

Європейський Союз може взяти на себе низку важливих місій, вивільнивши українські війська для боїв проти російських терористів. Європа може забезпечити безпеку західного та північного кордону України, взяти під охорону великі міста та розмістити власну протиповітряну оборону на захід від Дніпра. Це унеможливить відкриття фронту з боку Білорусі росіянами та режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка, зупинить атаки крилатими ракетами та безпілотниками критичної інфраструктури та цивільного населення, а також нададуть українській армії можливість зосередитися на веденні бойових дій.

"Будь-яке розгортання військ ЄС дасть рішучий сигнал Москві та Вашингтону, що це сила, яку слід сприймати серйозно. Звичайно, використання військових сил вимагатиме чіткого повідомлення Путіну про те, що операції ЄС не будуть ескалаційними, оскільки сили ЄС проводитимуть лише оборонні операції", – сказано у статті.

Військові операції Євросоюзу на території України мали б низку дуже серйозних та неприємних для Росії наслідків:

ЄС продемонстрував би готовність захищати Україну військовими силами.

Захисні сили ЄС, спрямовані на захист цивільного населення та інфраструктури, легітимізували б усю операцію – вони б стримували можливі атаки РФ з півночі та захищали міста від російського повітряного тероризму.

Військову місію на підтримку України (EUMAM-Україна), яка займається навчанням українських військових, можна було б перемістити на територію України. Це дозволило б покращити якість навчання, оскільки радники та інструктори з ЄС могли б дотримуватися саме українських тактико-технічних та процедурних моментів.

Розгортання сил ЄС уздовж північного кордону України вивільнило б щонайменше 20 українських бригад для фронту.

Експерти зазначають, що життєво важливим для Європи питанням є гарантії того, що Росія не зможе перемогти в Україні. Тому Європейський Союз повинен припинити мислити категоріями мирного часу та якнайшвидше почати перекидання військ в Україну.

"Очевидно, що перебування будь-яких сил ЄС в Україні пов’язане з ризиком, але Путін прагне використати уникнення ризику. ЄС не може дозволити, щоб його паралізував страх, що військові блоку можуть зазнати втрат. Це буде виключно оборонна місія для підтримки суверенітету та миру на європейському континенті", – резюмували аналітики.

Як писав "Телеграф", президент Володимир Зеленський відреагував на заяву глави Франції Еммануеля Макрона про відправку військ західних країн до України. Він зазначив, що не може дати розгорнутий коментар, оскільки не знає всіх деталей цього питання.

Нагадаємо, сенсаційні слова Макрона вже встигли прокоментувати світові політики. У США, Чехії, Польщі, Швеції, Німеччині, Італії, Великій Британії, Іспанії заявили, що не відправлять своїх військових до України. У Канаді ухилилися від прямої відповіді, але наголосили, що проводять навчання українських військовослужбовців та надають іншу підтримку.

Раніше "Телеграф" писав, що саме мав на увазі Макрон, говорячи про відправлення іноземних військ до нашої країни. Його слова зрозуміли неправильно.