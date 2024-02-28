Эксперт Международного института демократий и экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" специально для "Телеграфа" объяснил, почему не стоит расценивать подобные заявления всерьез

Недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, что войска НАТО могут прийти на помощь Украине в войне с Россией, не стоит воспринимать серьезно. Было сказано, что что-то там обсуждается. Так можно годами обсуждать – без конкретной реализации.

Вероятность того, что к нам поедут войска НАТО, я оценивают как практически нулевую. Нельзя говорить, что такого точно не будет. Но вероятность крайне низкая.

Представители НАТО настолько боятся прямого конфликта с Россией, что мы до сих пор не смогли преодолеть выстроенный ими барьер (куда меньший, чем отправка войск в Украину) касательно запрета применять западное вооружение по территории РФ.

Мы до сих пор связаны в этом смысле. И это условие контролируется. Когда российские добровольцы (РДК) воевали в Шебекино, на каком-то видео увидели бельгийскую винтовку, был дипломатический скандал. Настолько НАТО боится вступить в прямой конфликт с Россией, что может перерасти в ядерную войну.

В такой ситуации считать, что парламент, избиратели хоть одной страны Запада проголосуют за то, чтобы в Украину отправились их войска, это всё равно, что жить в стране розовых пони. Из той же серии, что считать, будто вот-вот прилетят марсиане и почему-то вступят в войну на стороне Украины.

Если уж играться в сказки, то прилет авиации западных партнеров с их пилотами нам бы очень помог. Как и разворачивание на нашей территории западных подразделений ПВО. Но просто воевать в окопах мы умеем куда лучше. НАТО тут не готово совершенно.

Так что не стоит расценивать подобные заявления всерьез. И с точки зрения политических моментов, и, собственно, из-за неготовности воевать так, как воюем мы. Штурмовать лесопосадки Бундесвер точно не приедет. Как и французская армия.

Потому мне очень не нравится данное заявление Макрона. Не имеющее отношение к реальности. Но уже приведшее к тому, что в Украине кто-то ухватился за это заявление как за очередную соломинку, рассуждая примерно так: "Может, нам теперь и не нужно проводить массированную мобилизацию, раз к нам на помощь едут армии НАТО?" Мы уже катастрофически затянули с мобилизацией, которую следовало разворачивать волнами еще года полтора назад. И сейчас платим за это потерями новых территорий, своих людей.

Все эти хватания за соломинку нам очень вредят. Как вредит всё, что откладывает мобилизацию. А антимобилизаторы хватаются за что угодно, включая такие беспочвенные заявления, как о гипотетическом прибытии в Украину войск НАТО.

Куда важнее, что Макрон заявил о создании коалиции по предоставлению Украине ракет высокой дальности. Это реально интересно. И может сработать.

С моей точки зрения – нам не нужны войска НАТО. Но нам нужны западные технологии. Украинцы уже доказали, что способны не просто освоить, но и усовершенствовать всё, что угодно.

Те же ЗРК Patriot разработчики создавали как стационарные системы, которые разворачивают, чтобы прикрывать определенный объект. А мы первыми в мире сделали Patriot "блуждающим" ЗРК, который массово валит российские "сушки".

Так что нам не нужны натовские войска. Нам нужны натовские вооружение, боеприпасы, технологии. Мы отлично умеем ими оперировать.