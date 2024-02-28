Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса специально для "Телеграфа" объяснил, какой сигнал Макрон дает России

Заявление французского президента Макрона о возможности ввода войск некоторых стран НАТО в Украину для помощи в войне с Россией интересно не столько само по себе, как в ракурсе комментариев других представителей Запада по этому поводу.

Во-первых, эти комментарии подтверждают, что вопрос отправки войск стран НАТО в Украину обсуждался на самом высоком уровне.

Во-вторых, что есть страны, которые готовы направить к нам часть своих вооруженных сил для помощи в борьбе с российской агрессий.

В-третьих, Запад готовит свое общественное мнение к такому повороту событий. Иначе эта информация не стала бы публичной.

В-четвертых, гипотетическое участие западных военнослужащих в этой войне будет не широкомасштабным, как дали понять представители Великобритании. То есть, не стоит ожидать их прямого противостояния с РФ на нашей территории. Но могут быть присланы отдельные части, которые станут нам помогать. Предполагаю, речь пойдет о неких спецвойсках, спецподразделениях. Им и самим необходимо осваивать методы ведения современной войны, повышать собственную боеспособность.

Вероятное участие подразделений стран НАТО в российско-украинской войне лично для меня было довольно прогнозируемым. Наш конфликт четко продемонстрировал, что НАТО не готово к современной войне. Любая держава заинтересована в повышении боеспособности своей армии. А в Украине она может получить бесценный боевой опыт. Плюс – определенные политические и экономические бонусы после победы над РФ. И на Западе об этом сейчас говорят всё более открыто. Похоже, там уже сформировалось понимание, что либо война с Россией будет происходить на их территории, либо они помогут Украине нанести поражение российской армии – на нашей.

Следует также понимать, что такое заявление Макрона – это сигнал для РФ. Что ей не дадут победить. Этакое принуждение к миру. По крайней мере, Путину вселяют мысль, что придется искать компромиссные решения.

Исходя из исторического опыта, в том числе действий союзников во время Второй мировой войны, более масштабная помощь нам будет затягиваться. Странам НАТО выгодно истощать конфликтом РФ, даже если Запад решится более активно действовать на нашей территории. Но параллельно, по понятным причинам (война ведь идет на нашей территории) будет происходить и истощение Украины.

Более видимое, более масштабное участие ряда стран НАТО в этой войне вероятно именно тогда, когда РФ будет серьезно измотана. Как и мы. И тогда это будет уже победа не только Украины, но и тех, кто станет с нами плечом к плечу. И государства, которые это сделают, смогут на правах победителей диктовать свои условия – как Москве, так и Киеву.

Мы ведь видим, насколько переменчива политика. И у той же Польши есть свои интересы, расходящиеся в определенных моментах с украинскими. И если, допустим, польская армия на уровне отдельных подразделений примет участие в боевых действиях против русских на нашей территории, Варшава сможет выдвигать определенные требования Киеву.

Скорее всего, сперва пройдут некие непубличные операции с участием спецподразделений наших партнеров (возможно, французских, британских). А в дальнейшем это может быть уже более массовое и открытое участие, в том числе экспедиционных корпусов отдельных западных государств. Но уже на последних стадиях. Либо, когда будет опасность проигрыша войны Украиной. Либо, когда станет ясно, что Россия проигрывает эту войну.