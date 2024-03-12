Активы России начнут работать на Украину: когда ждать первые деньги

Бельгийский депозитарий получил миллиардные доходы от замороженных активов России

Европейский Союз уже в этом году должен выделить Украине первые деньги из прибыли, полученной от замороженных активов российского террористического режима. Речь идет о трех миллиардах евро.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. По их данным, Европейская комиссия сейчас готовит план конфискации прибыли, полученной центральным депозитарием ценных бумаг Euroclear от российских активов, начиная с февраля 2024 года.

Первый транш будет передан Украине уже в июле, если это будет одобрено странами-членами ЕС. Предложение будет выдвинуто министрам иностранных дел членов ЕС перед саммитом на следующей неделе. Бельгийская компания Euroclear располагает более 190 млрд евро российских активов в замороженном виде, которые уже принесли депозитарию 3,85 млрд евро прибыли.

В этом году Украина должна получить до 3 млрд евро. В общей сложности к 2027 году замороженные активы России могут принести до 20 млрд евро прибыли. 97% этой прибыли может забрать Евросоюз и передать их в бюджет союза, откуда перенаправить на нужды Украины.

Однако плохо, что у планов ЕС нет обратной силы, поэтому Euroclear оставит себе почти 4 млрд доходов от активов. В самом депозитарии говорят, что это нужно на покрытие судебных издержек на то, чтобы отразить российские претензии в судах.

Ранее "Телеграф" писал, что в Швейцарии верхняя палата государственного парламента 7 марта поддержала конфискацию замороженных активов российского террористического режима с последующей передачей их Украине. Нижняя палата парламента в прошлом году одобрила эту инициативу.

В Европе пока не готовы конфисковать российские замороженные активы, но во Франции уже заговорили о том, что поддерживают идею введения налога на прибыль от них. Общая сумма может составлять от 3 до 5 миллиардов евро в год.

Великобритания предлагает Украине ссудить все замороженные активы центрального банка России. Активы могут быть использованы в качестве гарантии выплаты репараций, которые Москва будет вынуждена оплачивать Киеву после войны.