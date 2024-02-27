"Обращение уже подготовлено": у Зеленского хотят спросить КСУ по поводу легитимности президента - ZN

Никаких обращений в КСУ пока не приходило

В Офисе президента Украины подготовили обращение к Конституционному суду Украины (КСУ) по поводу легитимности Зеленского после 20 мая 2024-го года. Однако его пока не подают.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, заявляет издание ZN. Прежде всего стоит напомнить, что согласно Конституции Украины (ч. 5 ст. 103) 31 марта 2024 года должны были бы состояться очередные выборы президента Украины. Ведь 20 мая 2024 года истекает определенный Конституцией Украины (ч. 1 ст. 103) пятилетний срок с момента инаугурации Владимира Зеленского. Однако из-за дилеммы по поводу новых выборов, которая возникла в связи с полномасштабным вторжением, в ОП якобы решили прояснить вопрос и найти выход из ситуации. Одним из вариантов, по утверждениям журналистов, и является соответствующее обращение в Конституционный суд с представлением об официальном толковании положений Конституции, которыми регламентировано проведение очередных президентских выборов и пятилетний срок полномочий президента.

"Как сообщили источники ZN в офисе президента, ОПУ такое представление в КС уже подготовил. Перед КСУ хотят задать несколько вопросов. Первый: разрешает ли Конституция проведение президентских выборов в условиях военного положения. Ответ КС на этот вопрос должен внести ясность в соответствие Конституции запрета проведения выборов в условиях военного положения, которая предусмотрена Избирательным кодексом и законом о военном положении. Второй вопрос для ОП более важен и касается оно легитимности полномочий президента по истечении пятилетнего срока пребывания на посту президента, то есть после 20 мая", — говорится в материале.

Утверждается, что якобы по замыслу руководства ОП, если будет принято решение об обращении в КСУ с таким конституционным представлением, то это сделают народные депутаты от "Слуги народа". Но самим депутатам президентской фракции обращение еще не передали.

По состоянию на 27 февраля окончательного решения по поводу целесообразности такого конституционного представления не принято, отмечает издание.

Стоит отметить, что в это же время, как предупреждают украинские спецслужбы, Россия запустила новую спецоперацию под названием "Майдан-3". В ближайшие недели враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов – как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины. Одним из её целей будет: "поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая решений власти".

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит стратегическую операцию по делегитимизации украинских властей.