Это была самооборона: Боррель придумал новую причину, почему Европа не способна защитить Украину так, как защитила Израиль

Европа вместо того, чтобы защитить Украину собственными силами, работает над усилением противовоздушной обороны Украины

Западные "партнеры" Украины не могут защитить ее от российских воздушных терактов тем же образом, каким помогали Израилю защититься от иранской атаки. Дело в том, что они якобы сбивали иранские беспилотники и ракеты над авиабазами, поэтому это… самооборона.

Такое заявление сделал высокий представитель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель, сообщает сайт Дипломатической службы ЕС. По словам Борреля, в Украине или в других странах, над которыми летят ракеты российских террористов, нет авиабаз западных стран.

"Этот вопрос задают мне не впервые, это принципиальный вопрос. Будь я на месте президента Зеленского, я бы, конечно, воспользовался возможностью вспомнить, что Украину тоже бомбят и, возможно, более эффективно", – заявил Боррель, отвечая на вопросы журналистов, почему Запад боится защитить Украину так же, как защищал Израиль.

Боррель заявил, что Европа вместо того, чтобы защитить Украину своими силами, работает над усилением противовоздушной обороны Украины. Он добавил, что на следующей неделе, возможно, будут какие-либо результаты в этом вопросе.

Также Боррель заявил, что ситуации в Украине и Израиле сравнивать вроде бы невозможно: Израиль, мол, имеет "Железный купол", который его защищает (и который эффективен только против беспилотников и ракет вроде тех, что запускают ХАМАС и "Хезболла", баллистику он не перехватывает – прим. ред.). К тому же в Украине нет авиабаз союзников.

"Удары Ирана проходили над авиабазами армий Франции, США, Великобритании и Иордании. Они перешли через свои базы, которые также действовали в порядке самообороны. В Украине такого нет. На украинской территории или на территории, над которой пролетают российские ракеты, нет авиабаз Великобритании или США, а тем более Иордании, конечно, поэтому нельзя дать одинаковый ответ, поскольку обстоятельства не одинаковы", – добавил Боррель.

Как писал "Телеграф", ранее в Белом доме заявили, что, несмотря на то, что западная коалиция помогла Израилю отбить атаку Ирана, в Украине она этого не будет делать. В Вашингтоне считают, что это "разные конфликты".

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон также заявил, что его страна не будет помогать сбивать ракеты и дроны над Украиной. По его словам, вмешательство западных стран может повлечь за собой начало более масштабной войны на европейском континенте.