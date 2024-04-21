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Конфискация российских активов – не менее круто, чем выделение военно-финансовой помощи Украине - Александр Охрименко

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Александр Охрименко Александр Охрименко
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Помощь США Украине
Помощь США Украине. Фото Колаж "Телеграфа"

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа" пояснил важность решения США о конфискации активов России

Итак – свершилось! Палата представителей США, наконец, приняла пакет о помощи Украине.

То, что Конгресс проголосовал за выделение более 60 млрд – это победа. Есть надежда, что в начале следующей недели данный законопроект будет поддержан Сенатом, быстро подписан президентом – и практически сразу к нам начнут поступать вооружения и боеприпасы (скорее всего даже не из-за океана, а с американских баз в Европе). Похоже, есть уже предварительная договоренность и об этом, и о получении вооружений, которые мы не получали ранее.

Я бы обратил внимание еще и на норму о конфискации активов РФ. Это очень болезненная тема. В Европе, в США право собственности – одна из ценностей. И то, что Палата представителей пошла на такой шаг (который, без сомнения, поддержит Сенат), подаст пример другим. В том числе Европе, где осели основные активы РФ. США показали – как это можно делать.

Отличная идея – списать долги, кредиты Украины за счет арестованных российских активов. Не случайно в Кремле сейчас паника. Пока говорят о российских золотовалютных резервах. Но все ведь понимают, что теперь можно будет виллу той же жены Путина – продать. Яхты и прочее имущество олигархов и чиновников – тоже. И так далее. А вырученные средства передать Украине или на покрытие ее долга.

В Кремле сидят те, кто заработал, обкрадывая обычных россиян, потом спрятал средства за границей (вложив в ту же виллы-яхты). И для них потеря этого является настоящей трагедий.

А так как там заправляют, в том числе, олигархи, они боятся уже не только ареста, но и потери "всего, что украдено непосильным трудом". И вот за это они готовы драться. В том числе с теми, кто хочет продолжать войну. И такая ситуация может повлиять на ускорение мирных переговоров на условиях Украины. Олигархи способны заставить Путина капитулировать.

Вводить санкции против России, против ее капитала именно таким образом, как решили сейчас США – замечательный ход. Арест, небольшая пауза на раздумья – конфискация.

Это не менее круто, чем выделение нам военно-финансовой помощи.

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Теги:
#США #Конфискация #Военная помощь