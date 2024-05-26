Байден заявил о поддержке Украины: однако американских военных посылать не будет

Американских военных в Украине не будет ни под каким видом

США будут и дальше поддерживать Украину в борьбе против "жестокого тирана", российского диктатора Владимира Путина. Однако отправлять в Украину американские войска под каким-либо видом не планируется.

Об этом заявил президент США Джозеф Байден, сообщает "Голос Америки". Он отметил, что военная поддержка Украины со стороны США останется жесткой, но военных Армии США в Украине не будет.

"Нет американских солдат, которые воевали в Украине. Я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять рядом с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть. Украину и мы ее не покинем… Сейчас американские солдаты поддерживают отважных украинцев в борьбе за свободу. Наши солдаты круглосуточно работают над обеспечением перемещения боеприпасов и техники по суше, морю и воздуху" – заявил он.

Как сообщал "Телеграф", страны НАТО вскоре могут утвердить декларацию с отказом от ввода войск в Украину. Планируется, что контактная группа в формате Рамштайн перейдет под контроль штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

Напомним, о возможности отправки войск в Украину первым заговорил Макрон. Это вызвало истерику в Кремле. На днях президент Франции заявил, что рад такой реакции Москвы, поскольку она показывает, что такая стратегия работает.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты Америки должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить эскалацию войны. Ведь в случае проигрыша Украины США должны будут вмешаться в конфликт "с нашими военнослужащими ".

Кстати, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал разговоры по отправке войск НАТО в Украину. Он сказал, что сейчас Киев просит у партнеров только военную технику, однако может наступить время, когда это станет актуальным.