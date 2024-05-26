Байден заявив про підтримку України: проте американських військових посилати не буде

Американських військових в Україні не буде під жодним виглядом

США будуть й надалі підтримувати Україну у боротьби проти "жорстокого тирана", російського диктатора Володимира Путіна. Проте відправляти в Україну американські війська під будь-яким виглядом не планується.

Про це заявив президент США Джозеф Байден, повідомляє "Голос Америки". Він зазначив, що військова підтримка України з боку США залишиться твердою, але військових Армії США в Україні не буде.

"Немає американських солдатів, які б воювали в Україні. Я налаштований це так і залишити. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти поруч з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну і ми її не покинемо… Зараз американські солдати підтримують відважних українців у боротьбі за свободу. Наші солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрю" – заявив він.

Як повідомляв "Телеграф", країни НАТО незабаром можуть затвердити декларацію із відмовою від введення військ в Україну. Також планується, що контактна група у форматі Рамштайн перейде під контроль штаб-квартири альянсу в Брюсселі.

Нагадаємо, про можливість відправлення військ в Україну першим заговорив Макрон. Це викликало істерику у Кремлі. Днями президент Франції заявив, що радий такої реакції Москви, оскільки вона показує, що така стратегія працює.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс заявив, що Сполучені Штати Америки мають продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти ескалації війни. Адже у разі програшу України США мають втрутитися у конфлікт "з нашими військовослужбовцями".

До речі, нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував розмови щодо відправлення військ НАТО до України. Він сказав, що зараз Київ просить у партнерів лише військову техніку, проте може настати час, коли це стане актуальним.