Россия хочет сорвать второй Саммит мира: Кремль рассказывает басни о "нелегитимности Зеленского"

Россияне пытаются шантажом, подкупом и другими средствами повлиять на африканские страны, чтобы заставить их не ехать на второй саммит мира

Российские террористы после неудачных попыток сорвать первый Глобальный саммит мира в Швейцарии теперь пытаются сделать то же самое в отношении второго Саммита. В частности, россияне прибегли к очередному раунду сказок о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил руководитель Центра противодействий дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, передает Freedom. По его словам, российские террористы пытаются влиять уже не столько на Запад, сколько на так называемый "глобальный Юг".

"В США и Европе упор идет на тему так называемой нелегитимности президента Владимира Зеленского. Россияне сейчас массово пытаются продвигать эту тему исключительно для того, чтобы сорвать подготовку ко второму Саммиту мира. Ставка делается, конечно же, не на западную аудиторию, а на глобальный Юг — Ближний Восток, Азия, Африка немного меньше", — отметил Коваленко.

Есть своя "морковка" у российских террористов и для стран Ближнего Востока и Азии. Там российский террористический режим активно продвигает китайский "мирный план", который носит пророссийский и антиукраинский характер.

"Он состоит в том, чтобы прекращать огонь и садиться за стол переговоров прямо сейчас, без вывода российских войск с оккупированных территорий. Сейчас Россия из-за своих ресурсов, в частности в Китае, даже выступают определенные спикеры на телевидении и в азиатских странах, они продвигают этот китайский план. Также они продвигают историю о нелегитимности якобы президента Украины, что на второй саммит ехать не нужно, потому что власть нелегитимна, надо говорить в другом формате", – сказал Коваленко.

По его словам, террористы пытаются шантажом, подкупом и другими средствами повлиять на африканские страны, чтобы заставить их не ехать на второй Саммит мира. Над этим работает российская Служба внешней разведки. В Кремле была истерика от того, сколько стран приехало на первый саммит, поэтому СВР пытается значительно снизить количество стран, которые могут приехать на второй.

"Задача России — не допустить, чтобы количество стран было таким, как на первом Саммите мира, когда было более 90 стран и восемь международных организаций. Россия хочет сделать все, чтобы этот саммит просто не состоялся, потому что так или иначе сейчас стоит условие, чтобы они там присутствовали, и им выдвигается ультиматум определенных действий при поддержке международных партнеров", — резюмировал Коваленко.

Напомним, с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей света. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращение всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 присутствующих государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".