Росія хоче зірвати другий Саміт миру: Кремль розповідає байки про "нелегітимність Зеленського"

Росіяни намагаються шантажем, підкупом та іншими засобами вплинути на африканські країни, щоб змусити їх не їхати на другий Саміт миру

Російські терористи після невдалих спроб зірвати перший Глобальний саміт миру в Швейцарії тепер намагаються зробити те ж саме стосовно другого Саміту. Зокрема росіяни вдалися до чергового раунду казок про "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив керівник Центру протидій дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, передає Freedom. За його словами, російські терористи намагаються впливати вже не стільки на Захід, скільки на так званий "глобальний Південь".

"У США та Європі наголос іде на тему так званої нелегітимності президента Володимира Зеленського. Росіяни зараз масово намагаються просувати цю тему виключно для того, щоб зірвати підготовку до другого Саміту миру. Ставка робиться, звичайно ж, не на західну аудиторію, а на глобальний Південь — Близький Схід, Азія, Африка трошки менше", — зазначив Коваленко.

Є своя "морквина" в російських терористів і для країн Близького Сходу та Азії. Там російський терористичний режим активно просуває китайський "мирний план", який має проросійський та антиукраїнський характер.

"Він полягає в тому, щоб припиняти вогонь і сідати за стіл переговорів просто зараз, без виведення російських військ з окупованих територій. Зараз Росія через свої ресурси, зокрема в Китаї, навіть виступають певні спікери на телебаченні й в азійських країнах, вони просувають цей китайський план. Також вони просувають історію про нелегітимність нібито президента України, що на другий саміт їхати не потрібно, тому що влада нелегітимна. Мовляв, треба говорити в іншому форматі", – сказав Коваленко.

Також, за його словами, терористи намагаються шантажем, підкупом та іншими засобами вплинути на африканські країни, щоб змусити їх не їхати на другий Саміт миру. Над цим працює російська Служба зовнішньої розвідки. У Кремлі була істерика від того, скільки країн приїхало на перший саміт, тому СВР намагається значно знизити кількість країн, які можуть приїхати на другий.

"Завдання Росії — не допустити, щоб кількість країн була такою, як на першому Саміті світу, коли було понад 90 країн і вісім міжнародних організацій. Росія хоче зробити все, щоб цей саміт просто не відбувся, тому що так чи інакше зараз стоїть умова, щоб вони там були присутні, і їм висувається ультиматум певних дій нами за підтримки міжнародних партнерів", — резюмував Коваленко.

Нагадаємо, з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Глобальному саміті миру в Швейцарії близько 100 делегацій з різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення усіх викрадених дітей та українських військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".