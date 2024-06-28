В Евросоюзе согласовали руководителей на следующее пятилетие: кому какая должность досталась

Некоторые старые лидеры остаются на своих должностях, но есть и новые лица

Лидеры стран-членов Европейского Союза пришли к согласию относительно того, кто займет руководящие должности в блоке на следующие пять лет. После часовой дискуссии было принято решение утвердить ряд кандидатов, предложенных на самые важные посты в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда". Отмечается, что Урсула фон дер Ляйен остается в должности президента Европейской комиссии, это будет уже второй ее срок в этой должности. Впрочем, это еще не окончательное утверждение – окончательно ее назначат 18 июля во время голосования в Европейском парламенте. Фон дер Ляйен должна получить 361 голос за и считается, что это удастся ей довольно легко.

Президентом Европейского Совета вместо Шарля Мишеля назначат Антониу Кошту, возглавлявшего правительство Португалии. Он будет назначен на 2,5 года, после чего, в зависимости от его деятельности, полномочия Кошту продлят еще на 2,5 года.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заменит Жозепа Борреля в должности высокого представителя ЕС по политике безопасности и внешней политики. Это первый случай в истории Евросоюза, когда на эту должность назначили кандидата из Восточной Европы. А президентом Европейского парламента остается Роберта Метсола – конечно, если Европарламент подтвердит это решение.

Между тем, в США и Европе растет обеспокоенность, что успех правых на выборах в Европейский парламент говорит об усилении усталости от войны на Западе. Это не даст мгновенного результата, но впоследствии может оказать отрицательный эффект.

Подробно о возможных последствиях выборов в Европейский парламент читайте в материале "Телеграфа" "Выборы в Европарламент: есть ли угроза Украине? Несколько вещей, которые нам нужно знать".