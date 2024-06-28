В Євросоюзі погодили керівників на наступне п'ятиріччя: кому яка посада дісталася

Деякі старі лідери залишаються на своїх посадах, але є й нові обличчя

Лідери країн-членів Європейського Союзу дійшли згоди щодо того, хто займе керівні посади у блоку на наступні п'ять років. Після годинної дискусії було прийнято рішення затвердити низку кандидатів, запропонованих на найважливіші посади в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда". Зазначається, що Урсула фон дер Ляєн залишається на посаді президента Європейської комісії, це буде вже другий її термін на цій посаді. Втім, це ще не остаточне затвердження – остаточно її призначать 18 липня під час голосування в Європейському парламенті. Фон дер Ляєн повинна отримати 361 голос "за" і вважається, що це вдасться їй доволі легко.

Президентом Європейської Ради замість Шарля Мішеля призначать Антоніу Кошту, який очолював уряд Португалії. Його буде призначено на 2,5 роки, після чого, залежно від його діяльності, повноваження Кошту продовжать ще на 2,5 роки.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас замінить Жозепа Борреля на посаді високого представника ЄС з безпекової та зовнішньої політики. Зазначається, що це перший випадок в історії Євросоюзу, коли на цю посаду призначили кандидата зі Східної Європи. А президентом Європейського парламенту залишається Роберта Метсола – звісно, якщо Європарламент підтвердить це рішення.

Тим часом у США та Європі зростає занепокоєння, що успіх правих на виборах до Європейського парламенту говорить про посилення втоми від війни на Заході. Це не дасть миттєвого результату, але згодом може мати негативний ефект.

Детально про можливі наслідки виборів до Європейського парламенту читайте у матеріалі "Телеграфа" "Вибори до Європарламенту: чи є загроза Україні? Декілька речей, які нам потрібно знати".