"Уверен, решения будут приняты": Зеленский удивил заявлением насчет Беларуси и ЕС

Каждая любая европейская нация, которая разделяет европейские ценности, должна быть частью европейской семьи

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Беларусь это также европейская нация и будущем она должна стать частью Европейского Союза. Белорусскому народу следует начать переговоры по этому поводу после освобождения от российской де-факто оккупации.

Об этом глава государства сказал в ходе своего выступления на открытии заседания саммита ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда". Он подчеркнул, что каждая любая европейская нация, которая разделяет европейские ценности, должна быть частью европейской семьи.

"Это справедливо для Украины. Это верно для Молдовы, Балкан, Грузии. Я уверен, что момент Грузии наступит. И я уверен, что будут приняты решения относительно Беларуси", — сказал Зеленский.

Он добавил, что РБ также является европейской нацией и в будущем она должна быть в Европейском Союзе.

Также президент выразил свою благодарность европейским партнерам за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, который состоялся 25 июня в Люксембурге.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Польша и еще три страны призывают ЕС построить линию обороны вдоль границ с Белорусью и Россией. Тем самым они хотят защититься от возможной агрессии страны-агрессора.