СБУ и НАБУ взялись за Шмыгаля по поводу вымогательства и контрабанды на таможне, — блогер

Обыски у исполняющего обязанности главы Гостаможни Сергея Звягинцева могут привести СБУ и НАБУ к премьер-министру Денису Шмыгалю. Об этом сообщил в своем блоге политолог Владимир Сонюк.

"Очень плохие новости для Дениса Шмыгаля: СБУ и НАБУ провели обыски у его протеже, и. о. главы Гостаможни Сергея Звягинцева по делу о вымогательстве "дани" за назначение руководителей региональных таможен", — отметил блогер.

Он напомнил, что СМИ неоднократно сообщали, что Звягинцев — человек Шмыгаля, который активно продвигал своих людей на ключевые должности в таможне.

"В контексте дела СБУ и НАБУ все выглядит так, что Служба безопасности и Антикор бюро сосредоточились не только на "пешке" Звягинцеве, но и на его "крыше" — премьер-министре Шмыгале. Вероятно, действия премьера уже надоели всем, включая антикоррупционные структуры, силовые ведомства и Офис президента", — написал Сонюк.

По его словам, еще один обвиняемый в коррупции чиновник, замминистра инфраструктуры Василий Лозинский, также в материалах следствия указывал на необходимость "согласования наверху", имея в виду премьер-министра.

"Напомню, что друг Шмыгаля, Лозинский, обвиняется в получении взятки за покупку генераторов по завышенной цене, в то время как вся страна готовится к зимнему апокалипсису", — констатировал блогер.