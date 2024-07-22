Неожиданный поворот: скандальный нардеп подал поправки в закон об откупе коррупционеров

Он предлагает исключить 10 абзацев законопроекта

Народный депутат Николай Тищенко подал правки в скандальный законопроект №11340, которым предлагается разрешить чиновникам, подозреваемым в коррупционных преступлениях, идти на соглашение со следствием и платить штраф за совершенное правонарушение. Верховная Рада поддержала документ в первом чтении.

Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале. Он рассказал, что именно предложил изменить в этом законопроекте.

"Сегодня подал правки об отмене всех резонансных норм скандального законопроекта 11340 авторства Кабмина об "откупе от коррупции". Кстати, от которого сам Кабинет министров открестился и любезно спустил на парламент", — написал Тищенко.

Он подчеркнул, что нужно немедленно исключить 10 абзацев законопроекта. В том числе дополнение Кодекса новой статьей о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, по результатам заключения соглашения о признании виновности в коррупционных и связанных с коррупцией правонарушениях.

"Нормы данного законопроекта вызывают огромное возмущение. Поэтому принятие соответствующей редакции законопроекта недопустимо", — отметил нардеп.

Напомним, в четверг, 18 июля, Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №11340. Он будет разрешать чиновникам, подозреваемым в коррупционных преступлениях, идти на соглашение со следствием и уплачивать штраф за совершенное правонарушение.

После обретения общественного резонанса некоторые нардепы начали оправдываться за свои голоса. Так, народный избранник Дмитрий Гурин заявил о том, что просто ошибся и якобы думал, что голосовал за другой проект закона.