Несподіваний поворот: скандальний нардеп подав правки до закону про відкуп корупціонерів

Він пропонує виключити 10 абзаців законопроєкту

Народний депутат Микола Тищенко подав правки до скандального законопроєкту №11340, яким пропонується дозволити чиновникам, яких підозрюють у корупційних злочинах, йти на угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення. Верховна Рада підтримала документ у першому читанні.

Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі. Він розповів, що саме запропонував змінити у цьому законопроєкті.

"Сьогодні подав правки щодо скасування всіх резонансних норм скандального законопроєкту 11340 за авторством Кабміну про "відкуп від корупції". До речі, від якого сам Кабінет міністрів відхрестився та любʼязно спустив на парламент", — написав Тищенко.

Він наголосив, що потрібно негайно виключити 10 абзаців законопроєкту. В тому числі доповнення Кодексу новоствореною статтею про призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за наслідками укладання угоди про визнання винуватості у корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушеннях.

"Норми даного законопроєкту викликають величезне обурення. Тож прийняття відповідної редакції законопроєкту є неприпустимим", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11340. Він дозволятиме чиновникам, яких підозрюють у корупційних злочинах, йти на угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення.

Після набуття суспільного резонансу, деякі нардепи почали виправдовуватися за свої голоси. Так, народний обранець Дмитро Гурін заявив про те, що просто помилився і нібито думав, що голосував за інший проєкт закону.