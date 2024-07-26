Зрада отменена: законопроект об "откупе" для коррупционеров отправят на доработку

Сейчас в документе нет многих моментов, которые должны там быть, поэтому он не был бы эффективным

Скандальный законопроект №11340, предоставляющий коррупционерам возможность "откупиться", не будут принимать в том виде, в каком он сейчас есть. Документ отправят на доработку, сейчас профильный комитет Верховной Рады работает над этим вопросом.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире Национального телемарафона. По его словам, сейчас в документе нет многих моментов, которые должны там быть, поэтому он не был бы эффективным.

В частности, в законопроекте не предусмотрен вопрос, что "откуп" доступен только для тех лиц, которые возместили нанесенный государству ущерб и активно сотрудничают со следствием. Кроме того, такое лицо должно сначала помочь привлечь к ответственности других соорганизаторов преступления. В профильном комитете с таким мнением согласились.

"То есть не только штраф, не только искупление, а полное возмещение и сдача других соучастников — это условия и основания применения соглашения о признании вины. И это будет применено не ко всем преступлениям", – сказал Стефанчук.

Он добавил, что ко второму чтению законопроект изменится. В комитете есть полная гармония относительно того, каким должен быть текст документа ко второму чтению.

"Поэтому зрада отменяется. Никто не сможет откупиться от вины, особенно за коррупцию", — заверил спикер.

Напомним, в четверг, 18 июля, Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №11340. Он будет разрешать чиновникам, подозреваемым в коррупционных преступлениях, идти на соглашение со следствием и уплачивать штраф за совершенное правонарушение.

После обретения общественного резонанса некоторые нардепы начали оправдываться за свои голоса. Так, народный избранник Дмитрий Гурин заявил о том, что просто ошибся и якобы думал, что голосовал за другой проект закона.