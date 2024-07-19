"Как говорится, каминг аут": нардеп прокомментировал скандальный законопроект об откупе коррупционеров

В своем нынешнем виде законопроект – это имитация, заявил нардеп

Действующий законопроект, который позволит подозреваемым в коррупции заплатить штраф и, таким образом, фактически "откупиться" от наказания, имеет много проблем, поэтому в том виде, в котором за него проголосовали, не будет эффективным. Необходимо переписывать документ полностью.

Об этом написал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. По его словам, ситуация, когда преступник вместо того, чтобы сидеть, сдает сообщников, компенсирует ущерб и признает вину – выигрышная для общества, однако в документе, который приняли депутаты, есть свои нюансы.

"В действующем предложении, которое парламент принял нет возмещения ущерба. Только возврат суммы зафиксированной следствием. То есть, вы раскрутили схему закупок курток для армии. Правоохранители арестовали одну фуру, пусть 5% ущерба. Вы вернули 5% ну пусть еще расходы на следствие/суд и ..все. То что вас покрывал министр или замминистра, то что схема действовала по всей стране — за души. Догадайтесь, кто вам деньги даст? Думаю еще с запасом. И здесь не надо говорить, что соглашение заключают прокуроры, поэтому оно не пойдет во вред следствию. Синица в руках всегда побеждает страуса эму в бегах", – отметил он.

Кроме того, Юрчишин подверг критике ограниченность законопроекта. Сейчас он касается исключительно антикоррупции, но было бы неплохо распространить его на другие преступления, например финансовые.

"К примеру, финансовая схема. Правоохранители поймали махинатора, тот готов вернуть все, сдать приспешников, признает вину. Почему нам его сажать? Разве нам его содержать средствами бюджета? Просто пусть варнет и вред, и затраты на процесс и штраф — и свободному волю, спасенному… Нет, рай не просматривается, потому что судимость будет. Следовательно, никаких государственных должностей и куча сложностей. Сделки слишком хороший механизм, чтобы их ограничивать только антикоррупцией. В конце концов мир клином на коррупции не сошелся. Уголовный кодекс полон статей не содержащих условий нанесения вреда здоровью и жизни, нацбезопасности или других преступлений по которым соглашения точно не актуальны", – отметил он.

Дискуссию по закону нардеп оценил как правильную. По его словам, в Украине судебный процесс долог и не гарантирует успеха, особенно если фигуранты процессов убегают на Запад и вернуть их оттуда почти невозможно.

"Проблем, повторюсь несколько. Почему только коррупционные преступления? Неужели потому, что это бьет по власти? Ну и соизмеримость вреда/стяжаний. Слить стрелочников вместо "большой рыбы" это, по аналогии с Италией, мафиози и богатые, и на свободе. То есть босс в масле, а солдат и пиккиотто в уважении, потому что имеют приговор по соглашению, но своих не сдали. Из хорошего два – комитет предложил по 116 статье. То есть, есть шанс переписать закон полностью. Для этого нужны два условия — общественное давление и политическая воля. Первое главное. Поэтому бодрствуйте. Мы должны победить нашу мафию/корумпантов. Потому что они очень мешают нашей Победе", – написал он, добавив, что за действующее предложение голосовал красной карточкой, поскольку "имитация хуже откровенного вреда".

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на общественный резонанс, поднявшийся в сети после принятия Радой в первом чтении законопроекта, который позволит подозреваемым в коррупции заплатить штраф и "откупиться" от наказания.

После обретения общественного резонанса некоторые нардепы начали оправдываться за свои голоса. Так, народный избранник Дмитрий Гурин заявил о том, что просто ошибся и якобы думал, что голосовал за другой проект закона.