Существование России угрожает всему миру: Подоляк назвал 5 причин, почему

РФ может существовать только в состоянии войны

Единственным инициатором войны в Украине является Россия, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Существование страны-агрессоры угрожает не только нашему государству, но и всему миру.

Об этом он высказался в своем блоге. По словам Подоляка, есть пять причин так считать.

Он обращает внимание на то, что все действия РФ с начала войны являются умышленными военными преступлениями. А Украина действует исключительно по международному праву и в рамках оборонной самозащиты.

"Целью России в войне является не только прямое разрушение государственности и территории Украины, но и обнуление международного права, изменение правил. Россия настаивает на восстановлении права силы и территорий влияния", — продолжает Подоляк.

Советник главы ОП отмечает, что страна-агрессорка открыто применяет геноцидные практики. Тем самым нарушает конвенции по гражданскому населению, комбатантам.

"Масштабно разрушает общественную и критическую инфраструктуру. Использует запрещенные виды оружия. Осуществляет неизбирательные массированные обстрелы, в том числе крупные города, лагерную фильтрацию населения, похищения людей, депортации, массовые внесудебные расправы и изъятие собственности", — объясняет Подоляк.

Кроме того, Подоляк заметил, что Россия может существовать только в состоянии войны. Она намеренно не соблюдает юридические договоренности и не умеет вести мирные переговоры.

Советник подчеркивает, что государство-террорист может взорвать основы международного права.

"Россия не заинтересована в стабильности и мире на Европейском континенте, поэтому инвестирует большие ресурсы в террористические, диверсионные действия на территории Европы, организует масштабные агентурные сети, проводит крупные пропагандистские кампании", — подытожил Подоляк.

Ранее "Телеграф" писал, что в Японии оценили, способна ли Россия применить ядерное оружие. Раскол в международном сообществе по вопросу разоружения усиливается.