Існування Росії загрожує всьому світу: Подоляк назвав 5 причин, чому

РФ може існувати лише у стані війни

Єдиним ініціатором війни в Україні є Росія, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Існування країни-агресори загрожує не лише нашій державі, а й усьому світу.

Про це він висловився у своєму блозі. За словами Подоляка, є п'ять причин так вважати.

Він звертає увагу на те, що усі дії РФ від початку війни є навмисними воєнними злочинами. А Україна ж діє виключно за міжнародним правом та в межах оборонного самозахисту.

"Метою Росії у війні є не лише пряма руйнація державності й території України, але й обнулення міжнародного права, зміна правил. Росія наполягає на відновленні права сили й територій впливу", — продовжує Подоляк.

Радник глави ОП зазначає, що країна-агресорка відкрито застосовує геноцидні практики. Тим самим порушує конвенції щодо цивільного населення, комбатантів.

"Масштабно руйнує громадську та критичну інфраструктуру. Використовує заборонені види зброї. Здійснює невибіркові масовані обстріли, зокрема великих міст, табірну фільтрацію населення, викрадення людей, депортації, масові позасудові розправи та вилучення власності", — пояснює Подоляк.

Крім цього, Подоляк помітив, що Росія може існувати лише у стані війни. Вона навмисно не дотримується юридичних домовленостей та не вміє вести мирні переговори.

Радник підкреслює, що держава-терорист може підірвати основи міжнародного права.

"Росія не зацікавлена в стабільності та мирі на Європейському континенті, тому інвестує великі ресурси в терористичні, диверсійні дії на території Європи, організовує масштабні агентурні мережі, проводить великі пропагандистські кампанії", — підсумувати Подоляк.

Раніше "Телеграф" писав, що у Японії оцінили, чи здатна Росія застосувати ядерну зброю. Розкол у міжнародній спільноті з питання роззброєння посилюється.