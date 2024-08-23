В одной области украинцев смогут лишать земли? В Раде – скандал из-за противоречивого законопроекта

Законопроект №9549 прямо нарушает минимум три статьи, говорит Игорь Фрис.

Если депутаты Верховной Рады не отменят законопроект №9549 о принудительном отчуждении земли и другого недвижимого имущества без права на обжалование в суде на Закарпатье, слово должен сказать президент. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" высказал нардеп и заслуженный юрист Украины Игорь Фрис. Соответствующее постановление об отмене скандального решения ВР было зарегистрировано накануне.

Законопроект №9549 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры" с вполне благородными намерениями облегчения процедуры получения разрешений на аренду земли для строительства мобильных станций превратился в неоднозначный, если не сказать – скандальный.

Все из-за правок, появившихся в нем перед вынесением на второе чтение. Они касались принудительного изъятия земли и недвижимости частной и коммунальной собственности на территории Закарпатской области. Право на принятие такого решения получила областная военная администрация, а владельцы были лишены права обжаловать его в судебном порядке. И именно в этом и состоит одно из нарушений.

– Существует ст. 116 регламента Верховной Рады, которая предусматривает, что предметом рассмотрения во втором чтении не могут быть нормы, части или статьи законопроекта, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении, – объяснил юридические тонкости Игорь Фрис. – А именно вопросов принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества в Закарпатской области сначала не было. Речь шла об урегулировании общественных отношений в сфере развития цифровой инфраструктуры, то есть была существенно изменена концепция законопроекта.

В принятом варианте законопроекта парламентарии видят коррупционные риски.

Это уже не говоря об игнорировании основных прав и свобод, прежде всего, права собственности, защита которых регламентирована государством. И вообще нонсенс, что одна из норм законопроекта предусматривает запрет на обращение в суд для обжалования действий Закарпатской ОВА. Право на судебную защиту также гарантирует Конституция Украины. То есть, мы видим и прямое нарушение минимум трех статей Основного Закона, кроме 13 и 55, еще и 95.

Мне трудно понять, почему коллеги голосовали за такой документ, а лично был против и буду настаивать на том, чтобы на ближайшем пленарном заседании решение ВР отменили и законопроект повторно вынесли на второе чтение.

– То есть в своем первоначальном виде законопроект имеет право на существование?

– В принципе, да. Но любые нормы по принудительному отчуждению имущества должны быть прямо прописаны в законе "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости". Он старый, но там не указано, за счет какого бюджета должно происходить возмещение стоимости земельных участков или недвижимости, какая стоимость должна возмещаться, не определен мультипликатор этой стоимости – в двойном или тройном размере, можно ли обменивать изъятый земельный участок, и на какой, в какие сроки это должно быть сделано, чтобы гарантировать права физических и юридических лиц – владельцев недвижимости.

Если бы такие изменения были внесены и люди видели, что осуществляется строительство дороги, объект критической инфраструктуры и они нужны государству. Но при этом они имели бы соответствующее гарантированное и защищенное право на возмещение земли или имущества, которые были при этом отчуждены, – это гораздо легче воспринималось бы и конкретным собственником, и обществом в целом.

А просто говорить: сегодня заберем, а что и когда отдадим, неизвестно – это вряд ли правильно. Есть надежда, что депутаты опомнятся, подумают и примут предложенное постановление об отмене решения ВР и законопроект будет доработан с учетом замечаний. Если этого не произойдет, есть еще один инструмент – это вето президента либо на конкретную норму, либо на закон в целом, – констатировал нардеп.

Депутаты объясняют, документы с правками получили на руки всего за два дня до голосования.

На 23 августа, кроме проекта постановления Кабмина о принятии во втором чтении и в целом законопроекта № 9549 авторства Игоря Фриса на сайте ВР зарегистрировано еще три, подготовленные Романом Бабием, Василием Моканом и Игорем Кривошеевым (все — партия "Слуга народа"). В двух из них народные избранники отмечают: все документы – законопроект в окончательном виде, выводы профильного комитета и т.п. – получили всего за два дня голосования. Выходит, что депутаты фактически не разобрались, за что же они голосовали или не захотели.

Как сообщал "Телеграф", в обществе ведутся споры, изменит ли что-то законопроект, которым запрещена РПЦ.