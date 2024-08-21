В одной из областей у украинцев смогут отбирать землю без права на обжалование: Рада приняла новый закон

По мнению одного из нардепов, законопроект является прямым нарушением трех статей Конституции

В среду, 21 августа, Верховная Рада Украины не только ратифицировала Римский статут, но еще и проголосовала за законопроект №9549, который имеет целью позволить мобильным операторам быстрее получать разрешения на аренду земли для строительства мобильных станций. Однако фактически нардепы поддержали принудительное изъятие недвижимости и земли у физических и юридических лиц, а в Закарпатской области еще и запретили обжаловать такие решения в суде.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк уточнил, что законопроект №9549 поддержали 228 нардепов. В заключении парламентского юруправления говорится, что некоторые нормы законопроекта нарушают требования ч. 4 ст. 13 Конституции Украины о равенстве всех субъектов права собственности перед законом.

В частности, законопроектом предлагаются изменения, которыми "определяются особенности принудительного отчуждения земельных участков, иного недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области". Более того, предусматривается "установление запрета на обжалование в суд решений Закарпатской государственной администрации о принудительном отчуждении земельного участка, другого объекта недвижимого имущества".

По мнению народного депутата Игоря Фриса, который, кстати, также является правоведом и заслуженным юристом Украины, этот законопроект является прямым нарушением трех статей Конституции. Нардеп подчеркнул, что будет добиваться его отмены.

"Прямое нарушение ст. 13 Конституции. Прямое нарушение ст. 95 Конституции. Прямое нарушение ст. 55 Конституции. Не говорю о полном игнорировании права собственности определенного Гражданским кодексом. Готовлю постановление об его отмене", — написал Фрис в Facebook.

Следует отметить, что за основу с доработкой положений законопроект 9549 Верховная Рада приняла 4 июня этого года. Как тогда объясняли на "Правительственном портале", его цель, в частности, в том, чтобы обеспечить мобильной связью и 4G национальные, международные автодороги и сельскую местность. Отмечалось, что законопроект позволит сократить сроки отвода земельных участков коммунальной и государственной собственности в среднем с 6 до 3 месяцев, а также использовать ограниченное право пользования чужим земельным участком для строительства на земельных участках башен мобильной связи.

Как рассказывал "Телеграф", 20 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект №11410 о лишении государственных наград предателей Украины. Так, в Уголовный кодекс при принятии закона во втором чтении будет внесено новое дополнительное наказание – лишение государственных наград за совершение определенных преступлений.