Республиканцы хотят рассекретить план Зеленского

Конгрессмены и так узнают план Украины

В США конгрессмены-республиканцы обратились к президенту Джо Байдену с требованием раскрыть содержание украинского "плана победы". Свою просьбу они выдвинули за день до того, как президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Капитолий для встречи с законодателями.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что документ Зеленского был засекречен, а законодатели настаивают на том, чтобы появилась доступная для общественности версия.

"Учитывая жизненно важные интересы США, поставленные на карту в вопросе разгрома Украиной путинской армии, весь Конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы понимать, на что тратятся их с трудом заработанные налоговые доллары", — говорится в сообщении.

Республиканцы считают, что Байден должен немедленно опубликовать объяснение того, как действия США и союзников ускорят приближение победы Украины. Кроме того они считают неприемлемым засекречивание этого документа с учетом того, что им вскоре придется голосовать за выделение нового пакета помощи.

Как сообщалось ранее, в штабе кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа заявила, что тот не намерен проводить встречу с Зеленским.

Вместе с тем известно, что Зеленский проведет встречу с Байденом в четверг, 26 сентября.