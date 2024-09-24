"Без сюрпризов": что думают западные союзники о "плане победы" Зеленского

Один из чиновников заявил, что план кардинально не изменил ситуацию

Некоторые западные союзники Украины не считают, что "план победы" президента Владимира Зеленского действительно приведет к прорыву в войне. Западные официальные лица пытались снизить ожидания насчет этого плана.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Один чиновник, знакомый с разговорами Зеленского с иностранными лидерами, пожелавший остаться неизвестным во время частных обсуждений, сказал, что в "плане победы" президента не было настоящих сюрпризов и он кардинально не изменил ситуацию. Другой чиновник назвал это "список желаний".

Bloomberg отмечает, что один из союзников даже высказал предположение, что настала пора для нового раунда контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. Оба чиновника отметили, что это должен сделать или Зеленский, или представители других стран.

Западные страны также начинают беспокоиться о собственной безопасности, поскольку Россия продолжает производство оружия, которое может оказать влияние за пределами Украины. Москва намерена увеличить расходы на оборону до исторического максимума в 13,2 триллиона рублей (142 миллиарда долларов) в 2025 году, согласно проекту трехлетнего бюджета, с которым ознакомилось Bloomberg News.

Второй чиновник сказал, что, хотя союзники хотят поддерживать Украину столько, сколько потребуется, Зеленский должен объяснить, как может выглядеть мир. По словам одного из официальных представителей, нет никаких признаков того, что Кремль планирует отступить. Он отметил, что союзники также обсуждают возможность связаться с Путиным непосредственно перед встречей Группы 20 в Бразилии, назначенной на ноябрь.

Напомним, политолог Владимир Фесенко рассказал о том, что "план победы" Украины, который представит наш президент Владимир Зеленский своему американскому коллеге Джо Байдену, с высокой вероятностью не имеет стратегии ведения боевых действий и прорывов. Он в большинстве своем — наши предложения американским партнерам.