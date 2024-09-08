Кулеба опубликовал первое видео после увольнения: сеть в восторге от его футболки

Сеть тепло отреагировала на новое видео экс-министра

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба показал первое видео после того, как оставил должность. Пользователи сети ответили ему большим количеством комментариев со словами поддержки.

Новым видео дипломат поделился в своих соцсетях. На кадрах дипломат показался в простой одежде и футболке с символикой альбома "Ти романтика" группы МУР, чем заслужил отдельное внимание от пользователей сети.

"Спасибо всем, кто поддерживал, поддерживает и будет поддерживать Украину. Кто бы где не находился, чем бы не занимался должен быть сосредоточен на одном — на победе Украины. Это главное. Слава Украине", — сказал Кулеба, уточнив, что находится в Полтавской области.

Пользователи сети в подавляющем своем большинстве отреагировали на сообщение экс-министра весьма тепло.

Кроме того, некоторые пользователи сети обратили внимания на футболку дипломата, отметив, что у того специфические вкусы в музыке.

Для справки: "Ти Романтика" — это альбом украинской хип-хоп группы МУР, который посвящен деятелям Расстрелянного возрождения. Он доступен для ознакомления в Youtube-канале группы.

Как сообщалось ранее, 5 сентября Верховная Рада отправила главу МИД в отставку. В СМИ появилась информация о том, что Кулеба может отправиться послом в Брюссель. Там есть представительства Украины при Бельгии и Люксембурге, а также при ЕС и НАТО.

Новым министром стал Андрей Сибига, который до этого был заместителем главы МИД, а также послом в Турции.