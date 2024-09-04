Покурил в прямом эфире и взял собаку из Мариуполя: чем запомнился украинцам глава МИД Кулеба (фото, видео)

Сыграл большую роль в ряде важных событий

Глава МИД Дмитрий Кулеба в среду, 4 сентября, написал заявление об отставке с должности. Он возглавлял Министерство иностранных дел с 2020 года.

"Телеграф" решил напомнить читателям о взлетах и падениях Дмитрия Кулебы, а также ярких моментах его карьеры и чем он запомнился украинцам. Министерство иностранных дел получило нового председателя в 2020 году. Дмитрий Кулеба заменил на этом посту Вадима Пристайко и стал самым молодым в истории главой МИД Украины. На момент назначения ему было 39 лет.

Ранее, дипломат во втором поколении Кулеба был вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции при правительстве Алексея Гончарука, постоянным представителем Украины при Совете Европы, послом по особым поручениям МИД Украины.

Дмитрий Кулеба в Совете Европы

Отметим, что Кулеба хорошо проявил себя во время пребывания в должности постоянного представителя Украины при Совете Европы. Там он работал три года, с 2016.

Тогда Парламентская ассамблея Совета Европы превратилась в поле противостояния с российской делегацией. Украина вместе с союзниками была вынуждена отстаивать санкции против России и не допускать ее делегацию к участию в сессиях ПАСЕ.

Большую роль в этом играл Дмитрий Кулеба. Летом 2019 года ПАСЕ вернула права российской делегации, а господин Кулеба в одном из интервью признал, что на Западе началось примирение с Россией. Уже через три года, в 2022 году, Россия покажет всему миру, что она такое на самом деле.

В должности главы МИД Кулеба активно продвигал получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Отстаивал это решение в наиболее скептически настроенных по интеграции Украины странах — Германии и Нидерландах.

Был соучредителем Люблинского треугольника: политическое, экономическое и социальное взаимодействие между Польшей, Литвой и Украиной. Также реформировал деятельность МИД Украины в сфере экономической дипломатии.

Политические взгляды

Дмитрий Кулеба известен своей принципиальной позицией по поводу российской войны против Украины, осуждением и противодействием агрессивной политике России в отношении Украины и других стран мира. В первые часы полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он заявил: "Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать прямо сейчас".

При руководстве Кулебы МИД Украины начал развитие отношений со странами Африки, а сам глава МИД сделал несколько турне по Африке, где в общей сложности посетил 11 африканских стран, почти все из которых — впервые в истории дипломатических отношений.

Украинцам Дмитрий Кулеба запомнился несколькими забавными ситуациями, типа курения в прямом эфире. Инцидент случайно попал в кадр, а ценители юмора сразу подхватили это и понесли в сеть.

За неделю до этого забавного инцидента Дмитрия Кулебу покусала собака. Он сообщил об этом в своем Instagram. Опубликовал фото пострадавшей ноги и отметил, что "собак надо любить, но и держать на поводках".

Кстати, у самого Дмитрия Ивановича три собаки: Густав, Бенджи и Марик. Последнего глава МИДа взял в свою семью в 2022 году. Щенка спасли из блокадного Мариуполя. Иногда дипломат делится фотографиями любимцев в своем Instagram.

Последний щенок Кулебы также прославился в эфире "Завтрака с 1+1". Марику не понравилось как двигается штатив с камерой и это услышали все.

Примечательно, что инцидент с ногой у Кулебы произошел не в первый раз. В июне 2022 года глава МИД повредил ногу, когда пытался, впервые с начала полномасштабной войны, возобновить занятия спортом.

Сообщение начал остроумной фразой: "Здесь могла быть история о враждебной ДРГ".

25 августа текущего года в одном из своих видео Дмитрий Кулеба пошутил о серьезной дилемме и попросил помощи у украинцев разрешить ее. Дело в том, что родная тетя главы МИДа передала ему домашнего сала.

Кулеба признался, что один из его любимых завтраков, это сало, черный хлеб и огурец. Дилемма же заключалась в том, нужно ли сало смазывать горчицей или нет.

"Уверен, вы тоже такое любите. Эта еда в нашем ДНК", — написал Кулеба.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Раде анонсировали "большую перезагрузку". Сколько министров Кабмина лишатся должностей рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.