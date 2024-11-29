Алена Шкрум сложила мандат: какую должность она займет

Она возглавит ведомство, которое будет возвращать украинцев из-за границы

В пятницу, 29 ноября, народній депутат от политической силы "Батькивщина" Алена Шкрум сложила мандат. Ее ждет новая должность.

Об этом сообщил парламентарий от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, Шкрум должна возглавить новое Министерство возвращения украинцев.

Это ведомство в будущем должно объединять украинцев за границей, возвращать их на Родину и противодействовать российским нарративам.

Напомним, народные депутаты Украины супруги Алена Шкрум и Дмитрий Наталуха в январе этого года стали родителями. У них родилась дочь Лукьяна. Ребенку не было еще месяца, когда он пережил свою первую ночь в бомбоубежище.

Ранее сообщалось, что народный депутат пришла на заседание Верховной Рады с дизайнерской сумкой от Gucci за 2190 долларов, что на тот момент составляло чуть больше 57 тысяч гривен.