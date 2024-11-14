Дмитрук дал интервью росСМИ: "слуги" жестко отреагировали и сказали, можно ли его вернуть в Украину

С мандатом Дмитрука не все так просто

Резонансное интервью российским пропагандистам нардепа Артема Дмитрука, который сбежал из Украины, можно квалифицировать как госизмену. Однако лишить его мандата "дистанционно" не выйдет.

"Телеграф" пообщался с нардепами из "Слуги народа", чтобы узнать их мнение насчет действий их коллеги, а также о том, имеется ли возможность вернуть его из-за границы или лишить мандата.

О каком интервью речь

Артем Дмитрук, который выехал из Украины в Лондон, дал интервью российскому пропагандистскому изданию RT. Сейчас вражеское издание публикует отрывки из него. Судя по ним, беглый нардеп в нем критиковал украинские власти и лично президента Украины Владимира Зеленского, а также заявил о якобы преследованиях.

Главные тезисы:

Дмитрук бездоказательно заявил, что в 2022 году его дважды якобы пытались убить, после чего похитили и пытали в подвалах СБУ.

Сказал, что Зеленский с самого начала "пытался узурпировать власть, сконцентрировать власть в одних руках, убрать несогласных".

"Курская операция — это исключительно амбиции Зеленского".

"Зеленский — это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали в Украине".

Власти Украины на самом деле якобы не верят, что Украина вступит в НАТО и ЕС.

Что говорит "слуга" Александр Мережко

О возвращении Дмитрука

Нардеп объяснил, что Дмитрука можно вернуть в Украину путем экстрадиции. Однако не факт, что нам его выдадут.

"К примеру, если он находится на территории Великобритании, то Украина может официально обратиться к ней с просьбой о выдаче Дмитрука. Но выдача – это не обязанность, а право Великобритании. Для выдачи необходимы соответствующие правовые основания, например двусторонний договор между странами о правовой помощи. Трудности с выдачей могут возникать тогда, когда лицо, в отношении которого есть обращение о выдаче, заявляет о политическом преследовании. То есть нам нужно будет доказать соответствующим органам Великобритании, что в случае Дмитрука речь идет о привлечении к уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории Украины. Это уже задача наших правоохранительных органов".

О лишении мандата

По словам Мережко, в настоящий момент существуют основания для того, чтобы лишить Дмитрука депутатского мандата.

"Согласно статье 81 Конституции Украины лишить Дмырука мандата можно после приговора суда, или если он уехал на постоянное жительство за пределы Украины. То есть такие основания есть".

Об интервью пропагандистам

По мнению нардепа, действия Дмитрука с юридической точки зрения можно квалифицировать как госизмену.

"Согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины. Здесь речь идет о помощи враждебному государству в подрывной деятельности против Украины".

Что говорит "слуга" Максим Бужанский

Об экстрадиции

"Вероятность экстрадиции любого гражданина Украины, вне зависимости от того, депутат он или нет, зависит от сути и обоснованности предъявленых ему обвинений, и успешности аргументирования их в стране, выдача из которой запрашивается. С материалами дела Дмитрука я не знаком, не могу оценить перспективы".

О лишении мандата

Бужанский отметил, что в Конституции перечислены все ситуации, при которых нардеп теряет мандат. Однако, если речь идет о том, чтобы сделать это "дистанционно", то такого там нет.

"Вопрос насчёт лишения мандата очень странный, в Конституции перечислены все ситуации, при которых нардеп теряет мандат, ничего похожего на "дистанционное лишение мандата там нет"

О скандальном интервью

"RT- РФ наш враг, ежедневно убивающий наших мирных граждан, оккупировала 20% территории нашей страны. Я категорически не понимаю, как можно давать интервью врагам, какой бы ни была ситуация дома, и категорически этого не принимаю".

Напомним, ранее мы писали о том, что Рада планирует принять важное решение насчет беглых нардепов.