Альона Шкрум склала мандат: яку посаду вона посяде

Вона очолить відомство, що буде повертати українців з-за кордону

В пятницю, 29 листопада, народна депутатка від політичної сили "Батьківщина" Альона Шкрум склала мандат. На неї чекає нова посада.

Про це повідомив парламентарій від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За словами нардепа, Шкрум має очолити нове Міністерство повернення українців.

Це відомство у майбутньому мало б об'єднувати українців за кордоном, повертати їх на Батьківщину та протидіяти російським наративам.

Нагадаємо, народні депутати України подружжя Альона Шкрум та Дмитро Наталуха у січні цього року стали батьками. У них народилася дочка Лук’яна. Дитині не було ще місяця, коли вона пережила свою першу ніч у бомбосховищі

Раніше повідомлялося, що народна депутатка прийшла на засідання Верховної Ради з дизайнерської сумкою від Gucci за 2190 доларів, що на той момент становило трохи більше 57-ми тисяч гривень.