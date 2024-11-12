В СМИ вновь заговорили о выборах в Украине и даже назвали дату

Тема выборов вновь всплыла в западных СМИ

В западных СМИ вновь заговорили о том, что в Украине готовятся выборы. При этом в Украине подобные заявления опровергали уже неоднократно.

На этот раз информация о подготовке выборов была обнародована изданием Economist. Материал был посвящен обзору ситуации в Украине, а также прогнозированием шансов на победу у президента Владимира Зеленского.

"На данный момент на устах у киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации (избранного президента США Дональда) Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя обсуждаемая дата выборов", — говорится в материале. Издание не сообщило, откуда взялась дата 25 мая и кто именно ее обсуждал.

При этом в материале подчеркнуто, что в Офисе президента отрицают подготовку к выборам, а опрошенные изданием источники относятся к вероятности их проведения весьма скептически.

Стоит отметить, что ранее издание Economist уже говорило о проведении выборов в Украине и тогда ссылалось на заявление главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Впрочем, политик позже рассказала в комментарии "Телеграфу", что не говорила ничего подобного.

Информацию о подготовке выборов также опровергал и глава Офиса президента Андрей Ермак, который весьма четко сообщил, что выборы в Украине будут лишь после завершения войны, поскольку сейчас нет возможности их организовать

Любопытно, что сообщение о подготовке выборов появилось на фоне нового вброса россиян о том, что Госдеп США после смены власти якобы пытается "избавиться" от Зеленского. Его источником является Служба внешней разведки России, о чем прямо сообщили пропагандистские СМИ.

В Центре противодействия дезинформации на это сообщение уже отреагировали, напомнив, что российские ведомства не могут быть источником достоверных данных, поскольку являются участниками информационной войны.

В открытых источниках информация о дате 25 мая 2025 года встречается лишь в контексте прогноза известного астролога Влада Росса по поводу завершения войны.

"Я считаю, что в Украине отменят военное положение в 2025 году, особенно в пятом месяце, особенно, если будет это 25 мая, я не буду загадывать точно, но по нумерологии она совпадает с вхождением Сатурна в знак Овен. Сатурн — это заморозка конфликта. Если астрологически это самая морозная планета которая только может быть. Это произойдет 25.05.2025. Война, примерно, началась с 22.02.2022 а закончится она 25.05 2025 года, опять же, примерно", — говорил он.

Насколько можно в подобных вопросах можно доверять оценке астрологов — вопрос риторический.

Напомним, ранее "Телеграф" пубилковал большой материал относительно того, что происходит в Украине с темой выборов и откуда вообще появились эти слухи.