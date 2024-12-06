В Раде появился новый народный депутат: что о ней известно

В Раде теперь снова 400 депутатов

Новым членом парламента 6 декабря стала Тамила Ташева, которая ранее была представительницей президента Украины в АР Крым. Она приняла присягу и официально стала народным депутатом Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает нардеп Ярослав Железняк. По его словам, Ташева займет место Олега Макарова, который умер 29 октября.

Он также добавил, что теперь в Раде снова 400 депутатов.

Что известно о Тамиле Ташевой

Родилась в Узбекистане в семье депортированных из Крыма крымских татар.

Принимала участие в Оранжевой революции и Революции достоинства, в 2014 году стала соучредителем общественной организации "КрымSOS", чтобы освещать оккупацию полуострова.

Была помощницей на общественных началах народного депутата Мустафы Джемилева от "Блока Петра Порошенко".

Тамила Ташева. Фото: Facebook

С 2019 года Ташева работала в постоянном представительстве президента Украины в АР Крым. В 2022 году она его возглавила.

С 2020 по 2023 год была членом наблюдательного совета Украинского Института.

24 ноября 2024 Центральная избирательная комиссия Украины признала Тамилу Ташеву избранным народным депутатом от партии "Голос". Перед ней по списку шел соучредитель учебной платформы Prometheus Иван Примаченко, но он отказался от мандата.

К слову, Ташева также была кандидатом в депутаты от партии "Голос" на парламентских выборах 2019 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце ноября текущего года президент Украины Владимир Зеленский назначил новым заместителем Ермака командира бригады "Холодный Яр".