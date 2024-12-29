Украина без электричества не останется: страна-соседка отреагировала на угрозы Фицо — СМИ

Украина не останется без электричества в критические моменты

Польша может в очередной раз прийти на помощь Украине и увеличить объемы поставок электроэнергии. Тем самым она готова заменить роль Братиславы, если угрозы премьера Словакии Роберта Фицо будут воплощены в жизнь.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники. Отмечается, что польское правительство готово увеличить производство электроэнергии, чтобы компенсировать дисбаланс в украинской сети.

Эти слова прозвучали на фоне угроз Фицо о том, что Словакия допускает прекращение поставок электричества Украине, если Киев не продлит транзит российского газа по своей ГТС. Братислава за три года полномасштабной войны так и не отказалась от российского газа, чем продолжает подрывать инициативы по снижению энергетической зависимости ЕС от РФ.

Как известно, контракт о транзите газа через территорию Украины истекает 31 декабря и в Киеве четко дали понять, что не намерены его продлевать. Однако президент Владимир Зеленский говорил, что украинская ГТС может быть использована для транзита из других стран, если это понадобится Евросоюзу.

Стоит отметить, что украинские эксперты говорят, что если поставки электричества из Словакии прекратятся, то это не повлияет на ситуацию с электричеством в Украине, поскольку она способна получать его еще из трех стран ЕС.