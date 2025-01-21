Трамп заморозил внешнюю помощь от США: что это значит для Украины

Блогер разобрал ситуацию без эмоций

Новый президент США Дональд Трамп подписал указ, которым на 90 дней приостановил все американские программы помощи иностранным государствам, в том числе и Украине. Хотя это вызвало ажиотаж в нашей стране, на самом деле это решение главы США ни на что не влияет.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал блогер и бизнесмен Роман Шрайк. Он объяснил, что на самом деле вся помощь Украине, предусмотренная бюджетами, принятыми Конгрессом, уже исчерпана.

За исключением программы PDA (поставки оружия из составов армии США). По ней от апрельского бюджета остался 1 миллиард и еще несколько миллиардов от переоценки.

"На этом все – зироу, пустота. Новых средств для Украины Конгресс не выделял и не планирует выделять. Удивляться не приходится, сейчас у власти те, кто рассказывал, что помощь Украине – это очень плохо", — пишет Шрайк.

Он добавил, что для остановки программы PDA, Трампу не нужно издавать никаких указов. Достаточно просто не выделять новые пакеты помощи, чего он и так не собирается делать.

"Поэтому я хз, что за ажиотаж по поводу этого указа. Он в нашем случае ни на что не влияет. Трамп никакой помощи нам никогда не обещал. Если его план по заглядыванию в глаза Путину не увенчается успехом, может что-то и изменится, а до тех пор привыкайте, что помощи от США ждать не стоит", — резюмировал блогер.

Напомним, ранее Роман Шрайк объяснял, действительно ли Украина так сильно зависит от поведения Трампа. По мнению блогера, эта зависимость меньше, чем хотелось бы главе Белого дома.